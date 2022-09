Google ‘Nest Wifi Pro’ fuit avec le Wi-Fi 6E, un prix plus élevé et aucune unité de point

En juin, nous avons signalé que Google travaillait sur un nouveau routeur Wi-Fi 6 et il a maintenant été divulgué sous le nom de « Nest Wifi Pro ».

Cet appareil a frappé la FCC il y a un peu plus d’un mois, et B&H l’a maintenant répertorié comme le « routeur Google Nest Wifi Pro 6E ». Le nom est probablement simplement « Google Nest Wifi Pro », la page du produit confirmant l’utilisation du Wi-Fi 6E, qui est la dernière norme de connectivité disponible qui atteint un maximum de 9,6 Gbit/s dans des conditions idéales. Par ailleurs:

La principale différence entre le Wi-Fi 6 et le 6E est l’utilisation d’une troisième plage de bande passante, approximativement entre 6 GHz et 7 GHz. De manière générale, le Wi-Fi 6E ne devrait pas avoir d’impact direct sur la vitesse potentielle de votre réseau domestique/bureau. Au lieu de cela, cette bande de 6 GHz est généralement moins encombrée, ce qui indique que les appareils domestiques risquent moins d’interférer les uns avec les autres.

En termes de prix, un seul routeur Nest Wifi Pro coûte 199 $ contre 169 $ pour le routeur Nest Wifi 2019 et 99,99 $ pour le Google Wifi relancé en 2020.

Un pack de 2 coûte 299,99 $ et un pack de 3 coûte 399,99 $, tandis que le Nest Wifi Pro est disponible en neige (blanc), lin (marron), brouillard (bleu clair) et citronnelle (jaune clair/vert). Cette couleur s’aligne sur des produits récents tels que Pixel Buds Pro, Nest Doorbell (batterie) et le prochain Pixel 7. En plus de cela, nous ne savons rien d’autre sur la conception physique.

Pendant ce temps, aucune des listes ne mentionne un point, qui agit comme un prolongateur de réseau et un haut-parleur Google Assistant. Il s’agit d’un retour au modèle Google Wifi consistant à n’offrir qu’un seul appareil. La différence de prix avec cette approche à matériel unique n’est pas autant qu’un routeur Nest Wifi et un ensemble de points aujourd’hui (269 $), tandis que l’ajout d’un autre point est de 349 $. En retour, chaque unité dispose d’une prise Ethernet.

Le schéma de dénomination « Pro » implique que le Nest Wifi existant restera et suit les Pixel 6 et 7 Pro, ainsi que les Pixel Buds Pro.

Cette liste a clairement augmenté prématurément, et B&H affirme que le Nest Wifi Pro de Google est un « nouvel élément – ​​à venir ». Il devrait être lancé lors de l’événement Made by Google le 6 octobre aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que de la Pixel Watch. Google a déclaré s’attendre à du matériel Nest lors de cet événement, et ce nouveau routeur Wi-Fi pourrait rejoindre la sonnette Nest de 2e génération (filaire) que nous avons divulguée la semaine dernière.

En savoir plus sur Google Nest :

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :