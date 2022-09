Connectivité satellite iPhone 14 activée par un modem Qualcomm et des composants RF personnalisés conçus par Apple

L’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max incluent une nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence via la connectivité par satellite, afin que les utilisateurs puissent obtenir de l’aide même lorsqu’ils sont hors de portée mobile et Wi-Fi. Cette fonctionnalité sera d’abord lancée aux États-Unis et au Canada, à partir de novembre.

Un rapport de Reuters ce week-end a indiqué que les fonctionnalités satellites sont activées par un modem Qualcomm X65 à l’intérieur des téléphones. Une déclaration d’Apple à Reuters a également déclaré que des composants et des logiciels de radiofréquence personnalisés conçus par Apple rendent également possible la fonction satellite.

Le modem Qualcomm X65 permet la connectivité mobile 5G pour les appels téléphoniques et les données, mais aussi et la « bande n53 » qui permet à l’iPhone de communiquer avec les satellites dans le ciel. Plus précisément, Apple s’est associé à une infrastructure satellitaire gérée par Globalstar.

Le SOS d’urgence par satellite sera disponible lorsque l’utilisateur lance un appel SOS d’urgence, mais ne parvient pas à se connecter à une tour mobile. Dans ce cas, le téléphone présentera l’option de se connecter au satellite et d’envoyer un court message texte à la place. Les utilisateurs auront besoin d’une vue dégagée du ciel pour que la fonction fonctionne ; iOS demandera à l’utilisateur de pointer son appareil pour s’aligner avec les satellites au-dessus.

Si les services d’urgence locaux peuvent utiliser des canaux textuels, l’iPhone transmettra ces messages directement via la liaison satellite. Dans le cas contraire, les centres relais Apple recevront le message SOS et appelleront les services d’urgence en votre nom.

Ce service sera gratuit pendant deux ans, à partir de novembre. Apple n’a pas divulgué les plans tarifaires du service par satellite après la fin de cette période gratuite. La disponibilité des pays est initialement limitée aux États-Unis et au Canada.

C’est un secret de polichinelle que les équipes de puces d’Apple travaillent actuellement sur un modem 5G interne dans le but d’éliminer entièrement les pièces Qualcomm de l’iPhone, avec des objectifs principaux d’efficacité énergétique (autonomie plus longue de la batterie) et de réduction des paiements de redevances pour améliorer le coût unitaire. marges de chaque iPhone vendu.

Cependant, fabriquer un modem est incroyablement compliqué et de nombreux analystes restent sceptiques quant à la réussite d’Apple. Apple espère reproduire le succès de ses investissements en silicium personnalisés pour les SoC des séries A et M. Le consensus du moulin à rumeurs s’attend actuellement à ce que le premier modem Apple soit prêt pour les heures de grande écoute en 2024.

