Comment utiliser n’importe quelle application sur l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 4 [2 Méthodes]

Le Galaxy Z Flip 4 est le dernier clapet de Samsung. Et il a le même écran de couverture que le Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière. L’écran de couverture n’est utilisé que pour les widgets et les notifications. Mais cette limitation peut être supprimée et vous pouvez utiliser l’écran de couverture à son plein potentiel pour accéder à n’importe quelle application et même jeu. Voici comment exécuter n’importe quelle application sur l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 4.

Comme vous le savez, les téléphones pliables sont livrés avec deux écrans. L’écran secondaire du Galaxy Fold est similaire à celui d’un smartphone, tandis que l’écran du Galaxy Flip est beaucoup plus petit et s’appelle l’écran de couverture. Par défaut, ses fonctions sont limitées. Mais c’est un téléphone Android, donc tout est possible.

Comment utiliser n’importe quelle application sur l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 4

Il n’y a pas beaucoup de concurrence en ce qui concerne les téléphones à clapet. Mais Samsung a fait un excellent travail en améliorant son clapet phare à chaque génération. Et l’écran de couverture est l’une des principales améliorations au fil des ans. De plus, vous pouvez suralimenter manuellement l’écran de couverture pour une utilisation avancée.

L’écran de couverture permet aux utilisateurs d’accéder facilement au contenu sans ouvrir le téléphone. Et c’est vraiment pratique car l’écran de couverture est assez grand pour afficher la plupart du contenu. Mais comme nous l’avons mentionné précédemment, vous ne pourrez pas utiliser par défaut l’écran de couverture à son plein potentiel, et voici donc le rôle de ce guide.

Méthode 1 :

Télécharger le lanceur pour l’écran de couverture

Nous allons utiliser un lanceur tiers qui permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les applications installées sur le Galaxy Z Flip 4. Le lanceur que nous utiliserons est le SamSprung. C’est le même lanceur qui a également fonctionné sur le Galaxy Z Flip 3.

L’application est disponible sur le Play Store, et l’ensemble du projet est également disponible sur GitHub pour un usage public. Pour télécharger l’application SamSprung depuis Github, rendez-vous sur Page Github et appuyez sur le fichier apk sous actifs. L’apk va maintenant être téléchargé sur votre téléphone. Ou installez directement le SamSpring TooUI depuis le Play Store.

Installer le lanceur d’applications

Si vous avez téléchargé l’application depuis Play Store, vous pouvez ignorer cette étape. Si vous avez le fichier apk, vous pouvez l’installer directement sur votre appareil. Pour ce faire, recherchez l’apk téléchargé et appuyez dessus. Si vous installez apk pour la première fois, vous recevrez une fenêtre contextuelle pour autoriser l’installation à partir de sources inconnues. Activez la bascule, puis appuyez sur Installer.

Cela prendra quelques secondes, puis vous verrez le message Application installée. Passons maintenant aux étapes finales.

Configurer le lanceur d’applications pour l’écran de couverture

Ouvrez l’application SamSprung sur votre Galaxy Z Flip 4. À présent activer la bascule présent en haut à côté du titre de l’application.

Ensuite, donnez toutes les autorisations requises à l’application. Modifiez les paramètres disponibles dans l’application selon vos préférences. Fermez maintenant l’application et retournez le téléphone. Appuyez sur le bouton d’alimentation et vous pourrez lancer le tiroir de l’application en appuyant sur l’icône SamSprung.



Méthode 2 :

CoverScreen OS pour exécuter n’importe quelle application sur l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 4

Il existe également une autre application utile qui vous permet d’exécuter toutes les applications directement sur l’écran de couverture. Je parle de l’application CoverScreen OS qui active un lanceur sur l’écran de couverture. Si la première application ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser cette méthode.

Source : système d’exploitation CoverScreen

Ouvrez Play Store sur votre appareil et recherchez Système d’exploitation CoverScreen. À présent Installer l’application sur votre appareil. L’application demandera l’autorisation requise lors de la configuration, vous pouvez l’autoriser à partir des boutons disponibles. Retournez votre Galaxy Z Flip 4. Appuyez sur l’écran de couverture et vous verrez l’écran de bienvenue de CoverScreen OS. Appuyez sur l’écran et il ouvrira le lanceur.

À partir du lanceur, vous pouvez lancer n’importe quel jeu ou application installé sur votre appareil.

Ce sont donc les deux manières différentes d’exécuter n’importe quelle application sur l’écran de couverture du Samsung Galaxy Z Flip 4. Vous pouvez utiliser les deux applications et voir laquelle vous convient le mieux. J’espère que vous avez trouvé le guide utile. Partagez le guide avec d’autres utilisateurs de Galaxy Z Flip 4.

Autres Guides :