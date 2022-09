Protégez votre iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max avec ces coques robustes SUPCASE et i-Blason

L’iPhone 14 est officiellement là, et aujourd’hui, nous mettons en avant deux excellentes gammes de coques pour protéger votre investissement. SUPCASE UB Pro et UB Pro Mag offrent une protection à 360 degrés avec un test de chute pour vous donner la tranquillité d’esprit. i-Blason, une marque sœur de SUPCASE, propose les options de coque Armorbox et Ares, également prêtes à l’impact, pour votre iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Lisez la suite pour en savoir plus et voir quel cas vous convient le mieux.

SUPCASE

Basé à Atlanta, en Géorgie, SUPCASE conçoit des étuis de protection primés depuis 2013. Son Unicorn Beetle PRO a tout commencé lorsqu’il a remporté le test de chute annuel de CNET en 2018. MET Labs a testé SUPCASE avec une chute de 15 pieds, CNET est allé à 20 pieds , et Tout ce qu’Apple Pro a testé SUPCASE à partir de 50 pieds.

SUPCASE conçoit ses produits pour survivre aux environnements et aux conditions les plus difficiles, et il le fait tout en rendant la protection de qualité supérieure abordable pour tout le monde. Plongeons maintenant dans la gamme d’étuis pour iPhone 14 de l’entreprise.

UBPro

L’UB Pro de SUPCASE est une mallette robuste conçue et construite pour les environnements difficiles. En tant que vainqueur du test de chute annuel de Crumpe depuis les pieds les plus hauts, UB Pro dépasse en tant que votre protection robuste pour iPhone 14.

La protection à 360 degrés indique qu’UB Pro comprend un protecteur d’écran intégré pour lutter contre les rayures de l’écran. Sa béquille intégrée est également indispensable pour visualiser votre iPhone 14 sous plusieurs angles, y compris l’orientation paysage et portrait.

La béquille sert également de support de bague afin que vous puissiez rapidement obtenir une prise solide sur votre iPhone 14 lorsque vous en avez le plus besoin.

De plus, UB Pro comprend un étui à clip de ceinture qui peut pivoter à 360 degrés pour un transport et un accès faciles avec vos autres équipements. Trouvez votre style et votre couleur avec la protection UB Pro pour votre iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max dès aujourd’hui.

UB Pro Magazine

Alors que SUPCASE inclut la prise en charge du chargement sans fil dans UB Pro, la nouvelle technologie MagSafe d’Apple est prise en charge par le tout nouveau UB Pro Mag.

UB Pro Mag est basé sur la même conception robuste que UB Pro tout en incluant également un aimant compatible MagSafe à l’arrière. C’est idéal pour l’écosystème existant de chargeurs, supports et autres accessoires MagSafe.

UB Pro Mag inclut la même excellente note de test de chute que son homologue. Il offre également la béquille polyvalente/support de bague et le protecteur d’écran intégré pour votre iPhone 14 Plus ou iPhone 14 Pro Max.

Et pour les fans de MagSafe, SUPCASE propose également une version fine et légère appelée UB Mag.

i-Blason

i-Blason vient de la même famille de fabricants de coques qui fabriquent une excellente protection avec soin, et les propriétaires d’iPhone 14 ont deux excellentes options que nous mettons en évidence. Les deux sont suffisamment costauds pour protéger votre nouvel achat, et deux modèles différents vous permettent de trouver le bon choix pour votre style.

Boîte blindée

La bien nommée Armorbox par i-Blason a un design industriel à la fois robuste et polyvalent. Sa conception intégrale comprend un protecteur d’écran intégré et l’Armorbox comprend une béquille/support de bague et un étui à clip de ceinture intégrés.

La béquille vous permet de visualiser votre iPhone 14 en orientation portrait et paysage, et le mode porte-bague vous offre plus de façons de prendre et d’emporter facilement votre iPhone 14.

Armorbox dépasse également les normes de chute militaires et son placement précis des boutons garantit une expérience sans tracas. Armorbox est également compatible avec les chargeurs sans fil lorsque vous ne souhaitez pas vous alimenter via un câble.

Armorbox est disponible en six superbes couleurs pour correspondre à votre iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Une protection imbattable pour votre nouvel iPhone ne coûte que 25 $.

Arès

L’étui Ares d’i-Blason pour la série iPhone 14 équilibre à la fois force et beauté. Test de chute de 20 pieds certifié par CNET, l’Ares est composé de TPU absorbant les chocs et de polycarbonate inflexible.

Son noir clair met en valeur le design de votre iPhone 14, ce qui est particulièrement parfait avec les nouvelles couleurs de cette année.

Sur le devant, vous trouverez un protecteur d’écran intégré pour une protection à 360 degrés de l’iPhone 14 avec Ares.

Enfin, Ares utilise avec tact des bords surélevés autour de l’écran de l’iPhone 14 et un système de caméra double ou triple pour empêcher votre écran et vos objectifs d’être rayés par des surfaces endommagées. Ares est disponible pour iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Rabais de héros et plus

Les clients de l’iPhone 14 qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix peuvent se tourner vers SUPCASE et i-Blason pour des étuis de protection à prix abordable. En guise de remerciement spécial, une réduction de 25 % sur les héros est également disponible pour les militaires, les premiers intervenants, les travailleurs de la santé, les enseignants et les étudiants. Vérifiez simplement via ID.me lors de vos achats avec SUPCASE et i-Blason.

Vous pouvez également trouver encore plus d’étuis et de designs pour l’iPhone 14 et d’autres produits de SUPCASE et i-Blason lorsque vous magasinez sur Amazon. Préparez votre nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max dès aujourd’hui avec l’une de ces excellentes solutions de protection et abordables.

