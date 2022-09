Protégez votre nouvel iPhone 14 avec l’élégant étui texturé dbrand Grip

Alors, vous venez de recevoir votre nouvel iPhone 14… mais comment allez-vous le protéger des rayures et des chutes ? Le dbrand Grip Case est la réponse. C’est le meilleur étui pour iPhone 14 élégant mais protecteur, disponible à la commande maintenant pour iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Disponible dans un choix de 29 plaques arrière de couleurs différentes, le Grip Case présente un profil fin, des boutons cliquables satisfaisants, une protection contre les chutes et une résistance aux chocs de qualité militaire. La surface texturée le rend collant dans la main, de sorte que votre téléphone est difficile à faire tomber en premier lieu. En fait, c’est la coque de téléphone la plus adhérente au monde.

De nombreux étuis pour iPhone 14 sont grands et volumineux. Mais le Grip Case ne mesure que deux millimètres d’épaisseur au-dessus de l’écran, il n’ajoute donc guère au poids de votre téléphone. En fait, il n’est que vingt fois plus épais qu’un cheveu humain.

La lèvre avant de l’étui présente un bord soigneusement chanfreiné, ce qui indique que votre pouce peut toujours accéder à toute l’étendue de votre écran, idéal pour effectuer une navigation gestuelle sans effort. Et pour les balayages de bord horizontaux, le bord du boîtier s’arque légèrement vers le bas au centre, de sorte que la lèvre ne gêne pas votre pouce.

La crête à l’arrière de l’étui s’aligne avec la bosse de l’appareil photo de l’iPhone 14, de sorte que vous pouvez poser votre téléphone à plat et ne plus jamais penser à ce module d’appareil photo en saillie.

Et comme son nom l’indique, dbrand a conçu cet étui pour qu’il soit particulièrement adhérent. Les crêtes microscopiques du boîtier sont constituées de points texturés microscopiques sur toute la surface.

Ces milliers de points sont invisibles à l’œil nu, mais font une grande différence lorsqu’il s’agit de manipuler l’appareil. Les côtés du boîtier comportent même des bandes antidérapantes noires liquides, pour encore plus d’adhérence.

Le Grip Case donne littéralement à votre main des milliers de points de contact. Le but? Vous ne lâcherez plus jamais votre téléphone. Mais si vous le faites, le Grip Case offre une résistance aux chocs de qualité militaire pour la protection. Et vous pouvez ajouter un protecteur d’écran en verre trempé dbrand avec votre commande, pour encore plus de protection contre les rayures.

L’étui Grip propose un large choix de plaques arrière compatibles, vous pouvez donc trouver celle qui vous convient. Que vous préfériez coloré ou dédié, vous pouvez trouver quelque chose pour vous.

Et enfin, le dbrand Grip Case est compatible MagSafe, vous pouvez donc recharger sans fil avec la rondelle de chargement MagSafe – ou utiliser d’autres accessoires MagSafe – sans avoir à retirer le boîtier.

Découvrez-en plus et commandez dès aujourd’hui sur dbrand.com/Netcost-security.fr.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :