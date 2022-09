Apple Watch Series 8 : découvrez le nouveau cadran Hermès Lucky Horse

Tu savais que ça allait arriver. Nous ne pouvions pas rester assis lorsque le cadran de la montre la plus chaude de tout le pays est venu exclusivement à la gamme de montres Hermès d’Apple.

C’est pourquoi j’ai bravé la ligne, dans un centre client UPS rien de moins, pour récupérer mon Apple Watch Series 8 Hermès et vous donner à tous un aperçu pratique de son cadran Lucky Horse.

Parallèlement à la nouvelle montre Series 8, Apple a annoncé un nouveau cadran pour la ligne Hermès appelé « Lucky Horse ». Le visage est destiné à rendre hommage aux racines équestres de la marque de mode.

Le design est simple, avec une tête de cheval occupant le centre de l’écran de la montre et un spectacle de pommes et de chevaux bien placé dans la partie inférieure gauche. Oui, j’ai essayé de nourrir le cheval avec la pomme, mais cela n’a pas fonctionné. Une telle occasion manquée.

De plus, le cadran de la montre Lucky Horse offre deux points dans les coins supérieurs pour les complications. Par défaut, ce sont vos anneaux d’activité et la météo.

Pour la personnalisation, le cadran de la montre se décline en quatre couleurs (couleurs laïques entre parenthèses).

Capucine (orange sur noir)

Bleu Hydra (bleu sur jaune)

Fris Pâle (gris sur orange)

Bleu lin (bleu clair sur bleu foncé).

Le cadran de la montre Hermès Lucky Horse apporte beaucoup de caractère à l’Apple Watch. Il s’avère que le cheval bouge ! Pas beaucoup, mais assez. Tout au plus, vous verrez que la bouche, les oreilles et les narines bougent un peu de temps en temps.

Je vais être honnête, j’ai crié de plaisir quand je l’ai vu la première fois. Non pas parce que j’aime tant les chevaux, mais parce que je suis un enfant dans l’âme et que je me divertis facilement. Ma partie préférée est que vous pouvez taper sur le cheval et qu’il clignote des yeux.

Le cheval ferme également l’œil lorsque la montre passe en mode toujours allumé. Comment est-ce intelligent?!

Options de personnalisation du cadran Apple Watch Hermès Lucky Horse.

Il y a quelque chose dans ce visage qui me fait, et je pense que beaucoup d’entre vous, en tomber amoureux. Il apporte des options de couleurs et une personnalité uniques à l’Apple Watch.

Cela pourrait servir d’amorce de conversation lorsque vous pariez les poneys au Kentucky Derby ou tout ce que le marché destiné à Hermès fait pendant son temps libre.

Je suis sûr que la plupart de mes conversations porteront sur le montant que j’ai dépensé pour cette montre juste pour voir un cheval me faire un clin d’œil.

Voulez-vous votre propre groupe de style Hermès sans dépenser des sommes d’argent Hermès? Ces options douteuses peuvent vous intéresser.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :