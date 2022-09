iOS 16 voudrait votre permission pour coller, et coller encore, et aussi pour coller (hey, vous voulez coller ?)

« Les messages aimeraient être collés depuis Safari », indique iOS 16. « Voulez-vous autoriser cela ? » Pourquoi oui, merci de demander. En fait, je le fais. Attendez, en fait, permettez-moi de retirer mes remerciements. C’est une caractéristique terrible!

Si vous avez mis à jour iOS 16 ou acheté un nouvel iPhone 14 exécutant le système d’exploitation, vous avez probablement rencontré la nouvelle fonctionnalité d’autorisation de collage. Les pommes pourries vont tout gâcher pour tout le monde, et c’est ce qui s’est passé ici.

Certaines applications accédaient de manière malveillante aux données copiées à partir des presse-papiers des utilisateurs il y a quelques années. Apple a répondu en avertissant les utilisateurs lorsqu’une application accédait à leur presse-papiers. Assez juste. C’était une gêne majeure au début, mais les applications pouvaient être mises à jour pour utiliser une nouvelle API qui gérait l’accès au presse-papiers de manière plus sécurisée.

La société est allée plus loin dans iOS 16, en ajoutant un nouveau dialogue d’autorisation de collage qui oblige un utilisateur à choisir entre autoriser ou non un collage.

Copier une image depuis Photos ou du texte depuis Safari et le coller dans Messages ? iOS 16 veut une autorisation pour cela. Cette fonctionnalité est sur notre radar depuis la sortie de la version bêta 1 du développeur iOS 16 début juin :

Auparavant, même si vous receviez une alerte indiquant qu’une application spécifique lisait votre presse-papiers, vous ne pouviez rien faire d’autre que cesser d’utiliser cette application si cela vous dérangeait. Bien sûr, puisque nous parlons d’une fonctionnalité bêta, les choses semblent encore un peu déroutantes en ce qui concerne les mises à jour du presse-papiers.

Ce n’est que maintenant que iOS 16 n’est plus en version bêta et il y a encore de la confusion sur le fonctionnement du comportement. Si vous copiez et collez d’une application intégrée vers une autre application intégrée, devriez-vous voir l’autorisation de collage ? Ne devrait-il pas y avoir un moyen de gérer les applications qui ont accès au collage dans Confidentialité et sécurité dans les paramètres ? Pouvons-nous simplement l’éteindre et vivre imprudemment comme si nous étions à nouveau en 2020 ?

Pas encore. Pour l’instant, on dirait que le fantôme de Windows Vista est passé de hanter macOS avec toutes ses autorisations à iOS 16 pour changer.

