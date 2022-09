Mode Action iPhone 14 : Premières impressions et comment l’utiliser

Lors de son événement de septembre, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité de stabilisation vidéo numérique à venir sur sa gamme iPhone 14 appelée mode Action. Les vidéos de démonstration semblaient assez fluides et fluides, mais naturellement, j’étais sceptique et je voulais la soumettre à des tests réels.

Qu’est-ce que le mode action ? Selon Apple, le mode Action vise à corriger les secousses, les vibrations et les mouvements involontaires importants lors de la capture vidéo. Cette nouvelle option iPhone 14 et 14 Pro est intégrée à l’application appareil photo sous la forme d’une bascule en haut à gauche lorsque le mode vidéo est sélectionné.

« Il utilise le capteur complet avec plus de surbalayage et une correction avancée du roulis pour rendre la vidéo incroyablement stable lorsque vous êtes au milieu de l’action. Activez-le simplement pour une vidéo fluide et de qualité sans avoir à transporter d’équipement supplémentaire comme un gimble. Il prend également en charge Dolby Vision HDR », déclare Apple.

Le mode Action peut enregistrer jusqu’à 2,8K à 60 ips, une réduction de 4K lorsqu’il est désactivé, mais il prend toujours en charge le HDR avec Dolby Vision, garantissant une qualité vidéo assez nette.

Mode action dans le monde réel

Voici quelques vidéos prises avec le mode Action activé. Tout d’abord, commençons par une promenade.

iPhone 14 Pro Max avec le mode Action désactivé (à gauche) et activé (à droite)

Les deux vidéos sont prises avec un zoom 1x, mais comme vous pouvez le voir, le mode Action fait un recadrage important dans la vue grand angle de la caméra dans le cadre de son logiciel de stabilisation. Dans ce cas, vous pouvez voir une légère réduction du rebond lors d’une promenade. Mais là où le mode Action brille, c’est dans les moments difficiles. Voici une vidéo avec elle activée sur une course.

Exécution avec le mode Action activé sur iPhone 14 Pro Max.

Là où le mode Action est insuffisant

Outre le recadrage et une qualité de prise de vue maximale de 2,8K, le seul inconvénient majeur que je vois avec le mode Action est qu’il nécessite beaucoup de lumière pour fonctionner correctement. La raison en est le capteur grand angle relativement petit de 1/2,55 pouces de l’iPhone 14 Pro. Ce qui est encore plus petit sur iPhone 14.

L’escalier de mon immeuble est assez bien éclairé avec des fenêtres massives et de la lumière artificielle, mais le mode Action m’invite avec le message « Plus de lumière requise ». Il sera intéressant de voir si les gens ont du mal avec cette fonctionnalité dans des environnements sombres.

Dernières pensées

Sur la base des impressions initiales, le mode Action est une autre nouvelle fonctionnalité d’appareil photo qui tue qu’Apple a ajoutée à la gamme iPhone 14. C’est une superbe vidéo fluide d’un simple toucher et sans avoir besoin d’équipement de stabilisation comme un cardan.

Il sera intéressant de voir comment cela rivalise avec GoPro, qui a sa propre version de stabilisation vidéo et a longtemps été martelé par les fabricants de téléphones qui renforcent leurs systèmes de caméras.

