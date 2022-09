Tales of Symphonia Remastered est une réalité : plateformes, éditions et détails du retour de l’épisode le plus aimé

Les fans de la saga Tales of, et ceux du genre JRPG lui-même, ont de la chance. Chaque fois que nous voyons des salons et des événements de jeux vidéo, il y a de nombreuses piscines, spéculations et souhaits qui surgissent dans la communauté des joueurs, et maintenant nous pouvons dire que l’un des noms qui ont le plus sonné ces dernières années s’est réalisé. Il s’agit de Tales of Symphonia Remastered, une nouvelle version du classique qui a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo GameCube en 2003 (un an plus tard, il est arrivé sur PS2).

Tales of Symphonia a toujours été en tête des listes de favoris faites par les fans de la série, avec d’autres épisodes tels que Tales of the Abyss et Tales of Phantasia. Un JRPG qui offre plus de 80 heures de gameplay, dont l’histoire se déroule dans les mondes de Sylvarant et Tethe’alla, plein de donjons, d’énigmes, de secrets, de combats d’action en temps réel et avec un groupe de personnages très charismatiques comme Lloyd Irving, Colette Brune, Kratos Aurion et Zelos Wilder, entre autres.

Tales of Symphonia Remastered : tout ce que vous devez savoir

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch

Date de sortie : premiers mois de 2023

Langue : Textes en espagnol, voix en japonais et en anglais

Toutes les versions fonctionnent à une résolution de 1080p (720p dans le cas du mode portable Nintendo Switch) et 30 images par seconde

Il y aura une édition physique pour toutes les plateformes, appelée l’édition choisie (voir les détails sur le site Web de Bandai Namco)

La version choisie pour la remasterisation a été au centre de tous les débats, dans lesquels certains utilisateurs ont montré leur malaise. La raison en est que Tales of Symphonia tournait à 60 FPS dans sa version originale pour Nintendo GameCube, alors que sur PS2, il n’atteignait que 30 FPS. Des années plus tard, lorsque le titre est arrivé à la fois sur PS3 et sur PC (Steam) via une version HD, la version choisie pour la relance était précisément la dernière, la version PS2. Désormais, Tales of Symphonia Remastered n’atteint pas les 60 FPS vus sur GameCube, donc la polémique est servie.

L’année dernière, Tales of Symphonia s’est classé premier dans notre Top 10 des contes de reportage, après avoir été sélectionné par notre équipe éditoriale. De plus, son nom est également apparu dans l’hommage que nous avons rendu à la Nintendo GameCube pour célébrer ses 20 ans d’histoire. Sans aucun doute, l’aventure de Lloyd, Colette lors de son pèlerinage a été, est et sera un JRPG très populaire parmi les fans du genre.

Source | Contes de Symphonia remasterisés