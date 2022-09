Apple retarde certaines précommandes d’iPhone 14 Pro initialement promises pour la livraison le jour du lancement

Les premières précommandes d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro commencent à arriver chez les acheteurs du monde entier. Pour certains acheteurs, cependant, vendredi ne sera pas le « jour de l’iPhone 14 » après tout. Selon des rapports sur les médias sociaux et de Netcost-security.fr lecteurs, Apple retarde certaines précommandes d’iPhone 14 initialement promises pour une livraison le jour du lancement le 16 septembre.

Certaines précommandes d’iPhone 14 Pro retardées

La plupart des années, Apple est prudent avec les estimations d’expédition pour les nouveaux iPhones. Nous n’entendons presque jamais parler de situations où l’entreprise a promis une livraison le jour du lancement de l’acheteur, mais retarde ensuite cette livraison après coup. Ce qui est plus courant, c’est qu’Apple cite les acheteurs une livraison ultérieure, puis bat ces estimations.

Cette année, cependant, le lancement de l’iPhone 14 a été un peu difficile. Le jour de la précommande la semaine dernière, l’Apple Store Online et l’application Apple Store ont tous deux fait face à des pannes majeures alors que les clients se précipitaient pour commander les nouveaux appareils. Cela a entraîné une multitude de problèmes, notamment le fait que certains clients se sont retrouvés avec plusieurs précommandes d’iPhone 14 en raison d’erreurs système, tandis que d’autres se sont retrouvés sans rien.

Maintenant, il semble qu’Apple ait trop promis et sous-livré pour certains acheteurs d’iPhone 14. Les rapports sont faire surface sur les médias sociaux qui Apple est dilatoire certaines commandes d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max initialement prévues pour une livraison le 16 septembre. Netcost-security.fr a également entendu directement des lecteurs dont les commandes sont confrontées à des retards similaires.

Dans la plupart des cas, Apple repousse ces dates de livraison estimées d’environ une semaine au 23 septembre, mais nous avons également entendu des lecteurs dont les commandes ont été repoussées au 30 septembre. Certains acheteurs ont été informés plus tôt cette semaine des retards, tandis que d’autres n’ont pas été informés jusqu’à aujourd’hui.

Ces retards semblent n’affecter que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le modèle de base de l’iPhone 14 n’est pas aussi limité en termes d’offre que les modèles « Pro ». N’oubliez pas non plus que l’iPhone 14 Plus ne sera pas lancé avant le 7 octobre.

Aussi décevante que soit cette nouvelle pour les acheteurs d’iPhone 14 concernés, ce n’est pas surprenant compte tenu de ces problèmes de système de précommande. Idéalement, Apple pourra toujours battre ses estimations d’expédition, même si ce n’est que de quelques jours. Les retards de l’iPhone 14 Pro ne semblent pas (encore) être incroyablement répandus. Mais c’est encore beaucoup plus fréquent cette année que les années précédentes.

Actuellement, la plupart des variantes de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max citent des estimations de livraison de la mi-fin octobre via l’Apple Store en ligne.

Votre précommande d’iPhone 14 a-t-elle subi des retards ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

