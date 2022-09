Uncharted débarque sur PC le 19 octobre, Sony révèle la configuration système requise

Bottom line: La poussée de jeu sur PC de Sony se poursuit en amenant pour la première fois une autre de ses meilleures franchises sur la plate-forme. Les caractéristiques PC et la configuration système requise d’Uncharted correspondent aux autres ports PC récents de Sony, mais les acheteurs potentiels voudront peut-être libérer de l’espace de stockage.

Cette semaine, Sony a publié tous les détails de la sortie PC d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Le titre, qui est arrivé sur PlayStation 5 en janvier, comprend Uncharted 4 : A Thief’s End de 2016 et l’extension autonome, The Lost Legacy.

L’édition PC arrivera sur Steam et Epic Games Store le 19 octobre pour 49,99 $. Ce sont les premiers jeux Uncharted sur PC, sans qu’il soit prévu de porter les trois jeux précédents. La date vient comme une petite surprise depuis SteamDB fuite en juin et la page Epic Games Store du titre encore une fois la semaine dernière, y compris une liste de base de la configuration système requise. La version officielle de Sony révèle tous les détails techniques auxquels les utilisateurs doivent s’attendre lors de l’installation du jeu.

L’ensemble de fonctionnalités de la collection est similaire à ce que nous avons vu dans God of War et Spider-Man, y compris le prise en charge de l’affichage ultra-large, FSR 2.0 et les fonctions de contrôleur DualSense. Les nouvelles fonctionnalités incluent le prise en charge de la vitesse de chargement variable, la pause automatique et la réduction en arrière-plan. Étrangement, Sony ne mentionne pas DLSS bien qu’il l’ait apporté à God of War, Spider-Man et Horizon Zero Dawn cette année.

La configuration système requise pour Uncharted est très proche de celle de God of War. Les utilisateurs qui ont joué à ce jeu sur PC doivent donc s’attendre à des performances similaires de la part d’Uncharted.

Jouer au jeu à 30 FPS en 720p nécessite au moins une GeForce GTX 960 ou une Radeon R9 290X (un Steam Deck suffira probablement), tandis que Sony recommande un RTX 3080 ou RX 6800 pour un jeu à 60fps en 4K.

La collection nécessite un espace de stockage de 126 Go, probablement parce qu’elle comprend un jeu complet et un grand pack d’extension. Le choix de les installer séparément serait bien pour les utilisateurs soucieux de l’espace, mais Sony ne mentionne aucune option de ce type.

Minimum (paramètres moyens 720p 30fps)

Processeur graphique : Nvidia GTX 960 (4 Go) / AMD R9 290X (4 Go)

Processeur : Intel i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200

RAM : 8 Go (16 Go recommandés)

Recommandé (paramètres élevés 1080p 30fps)

Processeur graphique : Nvidia GTX 1060 (6 Go) / AMD RX 570 (4 Go)

Processeur : Intel i5-4770 / AMD Ryzen 5 1500X

RAM : 16 Go

Performances (1440p 60fps Paramètres élevés)

Processeur graphique : Nvidia GTX 2070 (8 Go) / AMD RX 5700 XT (8 Go)

Processeur : Intel i7-7770k / AMD Ryzen 7 3700

RAM : 16 Go

Ultra (paramètres Ultra 4K 60fps)

Processeur graphique : Nvidia RTX 3080 (10 Go) / AMD RX 6800 (16 Go)

Processeur : Intel i9-9900k / AMD Ryzen 9 3950X

RAM : 16 Go

Sony a également mis en vente la plupart de ses titres PC cette semaine. God of War est à 20% de réduction, tandis qu’Horizon et Days Gone sont à 60% de réduction.

Un autre titre de Naughty Dog, The Last of Us Part 1, a été lancé sur PlayStation 5 plus tôt ce mois-ci. Sony a promis qu’un port PC arriverait bientôt, mais il n’y a pas plus de détails jusqu’à présent.