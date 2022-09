Quelles différences y a-t-il entre le nouveau Kindle et sa génération précédente ?

Nouveau Kindle, tout va mieux

Comme nous vous le disons, il a fallu trois ans à Amazon pour lancer une nouvelle révision de son lecteur le plus vendu et le plus populaire, qui domine le marché des livres électroniques depuis près de 15 ans, lorsqu’ils ont commencé à arriver (en France depuis l’importation) ces premiers modèles avec ce qu’ils appelaient murmure sync et sa connectivité sans fil capable de nous garder en ligne n’importe où.

Mais en regardant le présent, on ne peut que dire qu’Amazon a rempli ce qu’on attendait de lui : il a conçu une liseuse beaucoup plus légère, 158 grammes contre 174 grammes pour le Kindle 2019 et dont les formes se sont également affinées, puisque son épaisseur a a été réduit de 8,7 mm. jusqu’à 8 du modèle présenté hier par la société. De plus, la largeur et la hauteur diminuent également, restant à 157,8 x 108,6 mm. contre 160 x 113 de la liseuse précédente.

L’écran Kindle reçoit également des améliorations, pas tant dans la taille qui reste à 6 pouces que dans la résolution, qui passe de 167 pixels par pouce (dpi) du modèle 2019 à 300 de celui que nous aurons dans les stores à venir. Par ailleurs, le stockage est une autre caractéristique qui est multipliée par quatre, puisqu’on passera des maigres 4 Go du précédent Kindle aux 16 Go du nouveau.

Mais il y a un petit problème

Ce modèle Kindle sera disponible en deux couleurs, bleu et noir, et intègre un curieux mode sombre au cas où nous voudrions lire dans des conditions sombres pratiques. Maintenant, revenons aux différences, ce nouveau lecteur disposera d’une connexion de charge USB-C, laissant derrière lui le microUSB qui accompagne la gamme depuis tant d’années. De plus, le temps de charge est également réduit de moitié et au lieu de quatre heures, nous n’aurons qu’à le faire brancher à deux pour remplir sa batterie à 100%.

L’autonomie s’est améliorée étant un autre des détails qui ont augmenté avec le nouveau Kindle de 2022, puisqu’il met en six semaines le temps qu’il n’aura pas besoin de passer par un chargeur, contrairement aux quatre de la génération 2019. Au fait, le Wifi est enfin compatible avec les réseaux 2.4 et 5GHz, bien qu’à partir de maintenant… les mauvaises nouvelles arrivent.

Toutes ces nouveautés dont nous vous avons parlé auront un surcoût car le prix neuf de ce Kindle moins cher s’élève à 109,99 euros, contre 89,99 que coûtait la génération précédente. Donc d’un coup on doit s’occuper de 20 euros de plus. Vous l’avez en pré-commande avec une date de livraison prévue pour le 12 octobre.

