Voici les premières applications et services qui prennent en charge les clés de passe dans iOS 16

Maintenant qu’iOS 16 a été officiellement rendu public, les développeurs ont déployé des mises à jour non seulement pour rendre leurs applications compatibles avec la nouvelle version, mais également pour tirer parti de nouvelles fonctionnalités telles que Passkeys. Des applications comme KAYAK et CardPointers ont déjà mis à jour leurs applications iOS pour prendre en charge la nouvelle méthode de connexion sans mot de passe.

Comment ça marche?

Passkey est l’une des nouvelles fonctionnalités disponibles avec iOS 16. Pour ceux qui ne connaissent pas, Passkey est en fait une nouvelle méthode d’authentification qui vient remplacer les mots de passe traditionnels. Il a été créé en partenariat entre Apple, Google et Microsoft sur la base de la norme FIDO.

Plutôt que de créer un mot de passe traditionnel qui peut être facilement deviné ou divulgué, une clé d’accès est un identifiant unique stocké localement sur votre appareil qui nécessite une authentification biométrique pour être accessible. Étant donné que ces clés ne sont pas visibles pour l’utilisateur, il est plus difficile pour les attaquants d’y accéder.

Apple a implémenté la prise en charge de Passkey dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura pour les applications et les sites Web. Les identifiants sont synchronisés entre les appareils d’un même utilisateur via iCloud. Et si vous avez besoin de vous connecter à cette application ou à ce site Web via une autre plate-forme, vous pouvez générer un code QR de la clé unique stockée sur votre appareil pour en autoriser une nouvelle.

Applications et sites Web qui fonctionnent déjà avec Passkeys

L’application de voyage populaire KAYAK est l’une des premières applications iOS à prendre en charge les Passkeys. Avec la dernière version de l’application, les utilisateurs peuvent facilement s’inscrire en utilisant uniquement Face ID ou Touch ID sans avoir besoin d’un mot de passe traditionnel. Vous entrez simplement votre email et le système fait tout le reste.

L’application KAYAK pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store. En plus de KAYAK, Best Buy, eBay, CardPointers et WordPress.com fonctionnent déjà avec la nouvelle fonctionnalité Passkey. Connaissez-vous d’autres applications qui fonctionnent déjà avec Passkeys ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :