Les mises à jour automatiques des applications Microsoft 365 deviennent enfin relativement transparentes

Avis de l’éditeur : Microsoft n’a jamais été bon en matière de mises à jour. Le processus n’est jamais transparent et prend souvent plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Beaucoup de gens, moi y compris, ont tendance à reporter les mises à jour, parfois pendant des jours. Microsoft cherche à faciliter le processus, principalement pour les applications 365, mais quelques autres en bénéficieront également.

Cette semaine, Microsoft a décrit les changements apportés à la façon dont Microsoft 365 et quelques autres applications effectuent les mises à jour. La fonctionnalité appelée « mise à jour sous verrouillage » peut appliquer des correctifs de manière presque transparente, même lorsque l’ordinateur est verrouillé ou qu’une application est en cours d’exécution. Ainsi, les utilisateurs n’ont pas à interrompre leur travail ou à s’assurer que leur ordinateur est allumé et déverrouillé pour les mises à jour logicielles.

La nouvelle méthode exploite la technologie « Click-To-Run » de Microsoft pour fournir des mises à jour sans notifications ni interruptions brutales du flux de travail. Cela fonctionne de différentes manières.

Tout d’abord, si l’ordinateur est en cours d’exécution et que l’application à mettre à jour est ouverte, Démarrer en un clic attendra qu’il soit inactif. Ensuite, lorsque la mise à jour est sûre, la technologie enregistre l’état de l’application, la ferme, installe le correctif et la rouvre. Alternativement, il appliquera les modifications à la fermeture du programme.

Julia Lieberman, chef de produit Microsoft pour le déploiement d’Office, explique que l’ensemble du processus ne prend que quatre secondes environ. Ainsi, un utilisateur laissant l’application ouverte tout en travaillant dans un autre programme pourrait revenir en arrière et ne même pas savoir qu’une mise à jour s’est produite.

Mais que se passe-t-il si l’application n’est jamais fermée avant que l’ordinateur ne soit mis en veille pour la journée ? Souvent, les utilisateurs peuvent laisser une application ouverte à la fin de la journée pour qu’elle soit prête à être terminée le lendemain matin. Dans ce scénario, la nouvelle technologie de mise à jour exécute le même processus de quatre secondes lorsque l’ordinateur est dans un état verrouillé. Le déverrouillage ultérieur du PC par l’utilisateur le trouvera exactement comme il l’a laissé, sauf que toutes les applications seront mises à jour.

Le nouveau système de mise à jour fonctionne pour les appareils avec des abonnements Microsoft 365, Visio et Project. Les clients de détail avec Office 2016, 2019 et 2021 recevront également des correctifs via cette méthode. Cependant, Lieberman a noté qu’il ne fonctionne pas avec Microsoft Teams car il dispose d’un processus de mise à jour unique.

Microsoft a souligné que ce système effectuerait des mises à jour s’il n’est pas « sûr de le faire. Ainsi, si un programme a un travail non enregistré ou si des macros sont en cours d’exécution, la mise à jour sous verrouillage ne tentera pas l’installation automatique du correctif. Il a également noté qu’il n’y a pas de contrôles d’administration , ce qui indique qu’il n’y a aucun moyen d’éteindre le système.