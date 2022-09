Google et le gouvernement américain s’associent pour fabriquer des puces open source

TL; DR : Google et le gouvernement américain veulent accélérer la conception et la fabrication de nouveaux dispositifs à semi-conducteurs, en adoptant le modèle open source pour laisser les universités et les startups se déchaîner avec des idées innovantes. L’accord coopératif de recherche et développement permettra au National Institute of Standards and Technology (NIST) de concevoir, développer et produire des puces open source que les chercheurs et les entreprises seront libres d’utiliser et d’adapter dans leurs applications.

Un nouvel accord entre le département américain du Commerce et Google pourrait déclencher une vague de nouvelles conceptions et innovations de puces. Selon le DoC, le partenariat Google-NIST répond à l’un des problèmes les plus urgents de l’industrie des semi-conducteurs : les grandes entreprises ont facilement accès aux nouvelles puces et conceptions, tandis que les universités, les chercheurs et les petites entreprises sont confrontés à un obstacle majeur lorsqu’ils tentent de créer quelque chose. Nouveau. Une conception de puce open source, qui peut être utilisée sans restrictions ni frais de licence, devrait accélérer l’innovation et réduire considérablement les coûts.

L’accord stipule que le NIST, avec ses nombreux partenaires constructeurs de recherche (Université du Michigan, Université du Maryland, Université George Washington, Université Brown, Carnegie Mellon et autres), fournira de nouvelles conceptions de puces qui seront fabriquées par Skywater Technology au Minnesota. Google financera le coût de fabrication initial, en subventionnant également le premier cycle de production.

L’objectif du gouvernement américain est de créer une offre intérieure nouvelle et abordable de puces pour la recherche et le développement, un moyen de « libérer le potentiel d’innovation » des chercheurs et des startups.

Selon la directrice du NIST, Laurie E. Locascio, la collaboration a été planifiée avant l’introduction de la nouvelle législation CHIPS Act, et c’est un exemple de la façon dont le gouvernement, l’industrie et les universitaires peuvent travailler ensemble pour l’objectif commun de préserver le leadership américain dans la technologie. industrie.

Dans les plans du NIST, près de 40 conceptions de puces uniques seront financées en partenariat avec Google pour alimenter différentes applications telles que les nouveaux dispositifs de mémoire, les nanocapteurs, la bioélectronique et les puces pour l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. Les conceptions open source permettront aux chercheurs de se déchaîner avec de nouvelles idées et de partager des données sans restrictions.

En présentant la nouvelle initiative, le PDG de Google Public Sector, Will Grannis, souligne la « longue histoire de leadership en matière d’open source » de la société de Mountain View. Les institutions publiques et privées pourront itérer sur les travaux des autres, démocratisant ainsi l’innovation dans la recherche sur les nanotechnologies et les semi-conducteurs. Les puces seront produites dans la fonderie Skywater à l’aide de disques de plaquettes de 200 nm conformes aux normes de l’industrie, que les universités et d’autres partenaires constructeurs découperont ensuite en milliers de puces individuelles dans leurs propres installations de traitement.