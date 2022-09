iOS 16 : trois fonctionnalités utiles supprimées par Apple avec la refonte de l’écran de verrouillage de l’iPhone

L’expérience de l’écran de verrouillage iOS 16 est sans aucun doute un grand pas en avant par rapport à ce que nous avions auparavant, avec des options de fond d’écran animé comme la météo et l’astronomie, un effet de chevauchement élégant pour les photos de style portrait, l’ajout de widgets, la possibilité de basculer facilement été multiple écrans de verrouillage, et plus encore.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles cependant. Nous avons également perdu quelques fonctionnalités par rapport à iOS 15. Mais nous avons également perdu certaines fonctionnalités par rapport à iOS 15 dans le processus. Voici trois choses qui manquent à l’expérience de l’écran de verrouillage iOS 16 qu’Apple, espérons-le, ramènera dans une future mise à jour…

Mode sombre

Les fonds d’écran iOS 16 ne sont pas simplement des images statiques. Ils sont dynamiques et vifs, et parfois animés. Vous pouvez voir cela en action lorsque vous passez de l’écran d’accueil à l’écran de verrouillage avec un fond d’écran comme Astronomy ; la perspective de la Terre dévie vers vous lorsque vous glissez vers le haut.

Tout cet investissement dans le dynamisme rend encore plus étrange le fait que le mode sombre a été presque entièrement oublié. Passer votre iPhone en mode sombre sur iOS 16 n’a aucun effet sur la façon dont les fonds d’écran sont affichés sur l’écran de verrouillage ou l’écran d’accueil.

Sur iOS 15 et les versions antérieures, la plupart des fonds d’écran d’Apple étaient des ensembles d’images claires et sombres, qui basculeraient automatiquement pour correspondre au thème du système actif. Si vous utilisiez vos propres photos comme fond d’écran, il y avait une option « Dark Appearance Dims Wallpaper » qui réduirait la luminosité des images en mode sombre.

Cela n’existe pas sur iOS 16. Les fonds d’écran ignorent le paramètre d’apparence du système et se ressemblent toute la journée.

En tant que tel, c’est la première fois depuis l’introduction du mode sombre que le fond d’écran d’origine n’a pas l’apparence du mode sombre… et les couleurs vives et éclatantes du fond d’écran d’iOS 16 sont particulièrement dures pour les yeux la nuit.

Espérons qu’au fil du temps, Apple pourra à nouveau inclure des versions en mode sombre de ses fonds d’écran et ramener à nouveau une option de gradation pour vos propres photos. Ce serait vraiment cool si vous pouviez configurer le fond d’écran Photos pour utiliser un lavage de couleur assombrissant ou appliquer un filtre noir / blanc, en mode sombre, par exemple.

En fait, il y a une lueur d’espoir dans ce domaine. La seule exception à la règle dans iOS 16 est le fond d’écran Bubbles dans l’ensemble Collections (photo de gauche), qui a la capacité de répondre au mode sombre.

Lorsque vous personnalisez le fond d’écran Bulles, un menu Apparence vous permet de choisir s’il doit s’afficher en mode toujours clair, en mode toujours sombre ou automatique en fonction du thème du système.

Photos en direct

Les photos en direct étaient l’une des fonctionnalités phares de la génération iPhone 6s. Il s’agit d’une fonctionnalité vraiment amusante qui ajoute un peu de contexte supplémentaire – un court clip vidéo avant et après – à une image prise sur l’iPhone.

L’iPhone 6s a également apporté l’écran sensible à la force 3D Touch. Apple a combiné Live Photos et 3D Touch pour permettre aux clients de montrer Live Photos sur leur écran de verrouillage. Vous pouvez définir une photo en direct comme fond d’écran et appuyer longuement pour lire la vidéo associée. Lorsque Apple a abandonné 3D Touch, la fonctionnalité est restée derrière un geste d’appui long. Apple a même expédié une poignée de leurs propres choix avec le système d’exploitation.

Malheureusement, c’est une autre victime de la mise à niveau vers iOS 16. Il n’est plus possible de définir Live Photos comme fond d’écran et de les animer. Il n’affichera que l’image statique. Le geste d’appui long sur l’écran de verrouillage a été récupéré comme moyen d’ouvrir la galerie de fonds d’écran à la place.

Encore une fois, ce serait bien si Apple pouvait trouver un moyen de restaurer la fonctionnalité et de permettre aux gens de créer à nouveau des fonds d’écran animés. Peut-être que Live Photos pourrait jouer son animation lorsque vous glissez pour déverrouiller le téléphone – comme la façon dont la Terre s’anime vers l’intérieur pour l’astronomie. Ou peut-être qu’il pourrait être déclenché par une simple pression sur l’écran.

(Plus) Fonds d’écran Apple

De nombreux fonds d’écran Apple sont perdus après la mise à niveau vers iOS 16.

Enfin, la nouvelle vue de la galerie pour sélectionner les écrans de verrouillage est théoriquement défilable à l’infini… mais Apple ne nous a pas vraiment donné beaucoup de choix dans la première itération d’iOS 16.

Techniquement, il y a en fait moins de choix qu’avant. Les anciennes versions d’iOS étaient livrées avec au moins une douzaine de fonds d’écran parmi lesquels choisir, à la fois « photos » et « live », y compris des fonds d’écran exclusifs pour ce modèle d’appareil particulier.

Tous ces éléments ont été supprimés dans iOS 16. Si vous les souhaitez, vous devez rechercher les images en ligne et les ajouter manuellement à votre photothèque. La seule compensation que nous ayons est qu’Apple a ramené le fond d’écran emblématique du poisson-clown, qui remonte à l’iPhone d’origine. De plus, l’iPhone 14 aura des fonds d’écran spécifiques à l’appareil disponibles.

Néanmoins, cela ressemble à un gros raté. Avec plus que jamais l’accent sur la personnalisation de votre écran de verrouillage, c’est le moment pour Apple de nous inonder de plus d’options. Ils n’auraient pas à les mettre à jour en soi. Il pourrait y avoir une ligne dans la galerie qui ne contient que tous les anciens fonds d’écran qu’Apple a jamais proposés.

Et s’ils voulaient aller au-delà, ils pourraient les moderniser avec des effets 3D comme ceux du poisson-clown… mais ce n’est pas nécessaire. De plus, ils pourraient apporter encore plus de fonds d’écran professionnels, peut-être en s’associant aux gagnants du concours Shot on iPhone et en distribuant également leurs photos gagnantes sous forme de fonds d’écran. Ou ils pourraient faire passer certaines des superbes antennes des économiseurs d’écran Apple TV. Il y a beaucoup de potentiel – nous devrons attendre et voir si Apple s’engage.

