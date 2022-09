Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars

Avis de dernière minute. Adobe vient d’annoncer un accord pour acquérir Figma pour un montant approximatif de 20 000 millions de dollars américains. Une fois l’accord conclu, le PDG de Figma, Dylan Field, restera à la tête de Figma au sein de l’organigramme d’Adobe.

Adobe acquiert Figma et élimine certains de ses concurrents

Figma est une plateforme Web utilisée par les artistes et les designers qui s’est développée à un rythme diabolique ces derniers temps. Son principal avantage réside dans la possibilité d’une collaboration fluide via le web, ce qui a pris du poids après la pandémie et l’accélération du travail à distance.

Le site Web de Figma compte des clients de la taille de Zoom, Slack, Twitter ou Dropbox. C’est un produit à succès et actuellement en concurrence avec Adobe XD, ce mouvement supposant une acceptation tacite par Adobe qu’ils perdaient cette bataille. Quoi de mieux pour le gagner définitivement qu’en tirant son portefeuille ?

Scott Belsky, directeur produit d’Adobe, a clairement indiqué que la société acquise continuera à fonctionner de manière autonome et indépendante et qu’aucun changement de prix n’est prévu. Adobe partagera plus d’informations à 16h00 CET aujourd’hui.

Que pensez-vous de ce mouvement ? Pensez-vous qu’ils ont raison de permettre à Figma de continuer à fonctionner de manière autonome ? On vous lit dans les commentaires !