Asrock lance un moniteur de jeu incurvé de 34 pouces avec antenne Wi-Fi intégrée

En bref : étant donné le nombre de moniteurs sur le marché qui partagent des caractéristiques similaires, il n’est pas facile de se démarquer de la foule. Le modèle Phantom Gaming 34 pouces d’Asrock, cependant, a un élément unique : c’est le premier moniteur de jeu au monde avec une antenne Wi-Fi intégrée, conçu pour ceux qui veulent à la fois un nouvel écran et un meilleur signal sans fil.

Asrock est entré sur le marché des moniteurs de jeu avec deux modèles Phantom Gaming. Le plus intéressant d’entre eux est le PG34WQ15R2B de 34 pouces, qui suit une longue lignée de noms de moniteurs inspirants.

Le PG34WQ15R2B offre une résolution de 3 440 x 1 440 sur son panneau LCD VA incurvé (1500R), un taux de rafraîchissement variable de 165 Hz, AMD FreeSync Premium et une luminance typique de 550 nits, ce qui lui vaut le badge DisplayHDR 400 de VESA, bien que nous sachions que ce n’est pas le cas. t exactement une garantie de qualité.

Ce qui pourrait rendre le moniteur particulièrement attrayant pour certains joueurs, c’est l’antenne Wi-Fi intégrée. Asrock affirme qu’il s’agit du tout premier moniteur de jeu équipé d’une telle fonctionnalité, qui se connecte à un PC pour augmenter le gain maximal d’un signal sans fil jusqu’à 7 dBi, améliorant ainsi l’expérience de jeu en ligne.

Asrock note que l’antenne est conçue pour les PC qui se trouvent sous les bureaux et dont les signaux sont souvent gênés par les meubles. Ceux dont les plates-formes sont sur le bureau ou utilisent des adaptateurs Wi-Fi haut de gamme (ou Ethernet, évidemment) ne trouveront pas beaucoup d’avantages, voire aucun.

Quant au reste du moniteur, il offre une couverture de 115 % de la gamme de couleurs sRGB et une couverture de 91 % de l’espace DCI-P3, un temps de réponse MPRT de 1 ms et un rapport de contraste de 3 000:1. Côté port, vous obtenez un port HMDI 1.4, deux entrées HMDI 2.0 (pas de HDMI 2.1), deux haut-parleurs 2W et une socket jack 3,5 mm. Il est disponible maintenant pour 430 $.

Le deuxième moniteur, le PG27FF1A, possède un écran plat IPS de 27 pouces (1 920 x 1 080). Il partage certaines des caractéristiques de son grand frère, notamment le taux de rafraîchissement de 165 Hz, FreeSync Premium, deux haut-parleurs et un temps de réponse MPRT de 1 ms, mais pas d’antenne intégrée. La couverture de la gamme de couleurs est légèrement supérieure – 94 % DCI-P3/123 % sRGB – tandis que la luminosité est de 250 nits, et elle est livrée avec DisplayPort 1.2 au lieu de 1.4. Ce petit moniteur a un prix assez bas de 190 $.