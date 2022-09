Revue Apogee BOOM : L’interface audio Mac/iPad 2×2 la plus abordable de la marque avec DSP FX est lancée aujourd’hui

Apogee, un leader dans le domaine de l’audio numérique, dévoile aujourd’hui l’un de ses kits d’entrée de gamme les plus excitants et les plus performants, l’interface audio Apogee BOOM. Bien qu’ils ne soient pas exactement connus comme la solution la plus abordable, ils sont surtout connus dans les cercles professionnels pour leurs modèles de studio d’enregistrement grand public haut de gamme ; la marque a également fourni des interfaces et des micros USB de premier ordre aux créateurs de contenu au cours des dernières années avec des équipements tels que sa gamme Duet et MiC Plus. Mais les choses deviennent vraiment intéressantes aujourd’hui avec l’annonce de son interface BOOM à double entrée la plus abordable. Après avoir eu la chance de travailler avec une première unité de production au cours des dernières semaines, nous sommes prêts à examiner en profondeur ce puissant petit appareil d’enregistrement.

Test de l’interface audio Apogee BOOM

Apogee BOOM – la « première interface audio de sa catégorie à offrir un flux de travail matériel DSP + plug-in natif » – est le modèle à deux canaux le plus abordable de la marque. Il s’agit d’une interface audio 2 × 2 pour les producteurs de musique à domicile, les podcasteurs, les streamers et tous ceux qui ont besoin de connecter un microphone ou un instrument XLR à un Mac, une machine Windows, un iPad ou un iPhone. (Un adaptateur Lightning supplémentaire est nécessaire ici comme d’habitude.) Le nouvel Apogee BOOM sera vendu au détail pour 299 $.

E/S et commandes

Doté d’une prise combinée micro/ligne/instrument montée à l’avant, BOOM dispose également d’une entrée instrument/ligne 1/4″ supplémentaire. À l’arrière, vous trouverez la sortie casque zéro ohm 1/4 de pouce et une paire de sorties haut-parleur gauche-droite à côté du port d’alimentation/données USB-C – il s’agit d’une machine portable alimentée par bus. Vous trouverez également l’un de ces connecteurs de verrouillage Kensington.

Le panneau avant abrite également un grand bouton de commande multifonction pour régler les niveaux d’entrée sur les deux canaux et le volume de sortie des haut-parleurs. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton avec un clic satisfaisant pour parcourir les différentes fonctions – un moyen simple, intuitif et efficace de contrôler les fonctionnalités les plus importantes de l’interface. Il n’a peut-être pas le contrôle massif monté sur le dessus, dans votre visage, comme ses modèles d’entrée de gamme du passé, mais il offre toujours une grande partie de cette expérience avec la nouvelle configuration.

Pour tous les techniciens, voici les caractéristiques techniques du préampli micro, de l’entrée Hi-Z et des convertisseurs sur Apogee BOOM :

Pré-micro :

EIN : 128 dB (non pondéré) à 62 dB, entrée de 150 ohms

Niveau d’entrée maximum : +18dBu

Impédance d’entrée : 2,4 K ohms

Salut-Z :

Niveau d’entrée maximum : 18 dBu (actif), 8 dBu (passif)

Impédance d’entrée : 3,2K ohm (actif), 1M ohm (passif)

Conversion A/N :

Niveau d’entrée max +4dBu : +18dBu

Niveau d’entrée max (-10dBV réf) : +6dBV

Impédance d’entrée : 6,4 K ohms

Réponse en fréquence 20 Hz -20Khz : > +/-0.2dB (@44.1Khz)

Rel. THD+N : -100dB

Plage dynamique : 122 dB (pondéré A)

Conversion N/A :

Niveau de sortie max (+4dBu réf): +15dBu

Impédance de sortie ligne : 100 ohms

Niveau de sortie max casque : 15dBu

Impédance de sortie HPH 0,5 ohm

Réponse en fréquence 20Hz -20 Khz : > +/- 0.05dB

Rel. THD+N : -107dB

Plage dynamique : 117 dB (pondéré A)

Construire

Apogee n’a jamais été déçu par la construction physique globale de son équipement pour moi, et la nouvelle interface BOOM ne fait pas exception. Alors que la marque s’est éloignée du type de commandes montées sur le dessus de type bureau que l’on trouve sur bon nombre de ses appareils d’entrée de gamme des années passées, elle continue de proposer un boîtier solide et robuste qui peut gérer les trajets routiers et les looks. idéal dans votre configuration à la maison.

Le genre de peinture bicolore noire et violette vibrante ici crie Apogee autour de chaque courbe du design (form factor) plus traditionnel, tandis qu’une plaque inférieure angulaire presque flottante offre un aspect et une sensation plus modernes. Cet espace le long du bas peut également être utile pour les personnes qui cherchent à faire passer des câbles à l’arrière de l’appareil. Les logos subtils en relief sur le dessus et le devant de la machine sont également une belle touche.

Apogee BOOM est entouré du châssis en métal violet susmentionné avec un rembourrage caoutchouté aux deux extrémités reposant contre le dessus de table. Le grand bouton multifonction sur le panneau avant, la combinaison XLR, les prises d’entrée/sortie 1/4 de pouce et le port USB-C de connexion d’alimentation/de données du bus intégré sont tous solides et exempts de ce mouvement lâche ennuyeux que vous pourriez trouver sur des produits de qualité inférieure comme bien.

Apogee BOOM Hardware DSP + workflow de plug-in natif

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’Apogee BOOM offre ce que la marque appelle la première et, à l’heure actuelle, la seule interface de sa catégorie avec un DSP matériel et un workflow de plug-in natif, selon la marque. Ce que cela indique essentiellement pour les non-initiés, c’est que vous pouvez utiliser la bande de canaux multi-effets Symphony ECS d’Apogee pour appliquer et imprimer des effets sur le chemin d’enregistrement ou améliorer le son de votre voix et d’autres enregistrements après coup comme un plug-in typique. . N’oubliez pas que vous devrez acheter la version native du plug-in pour votre DAW après coup (c’est 50 % de réduction lorsque vous enregistrez votre nouveau BOOM). Il dispose d’un égaliseur de style classique basé sur du matériel vintage des années 1970, d’une compression avec des paramètres réglés par le légendaire mélangeur Bob Clearmountain et d’une saturation particulièrement douce pour tout introduire, de la chaleur subtile à la distorsion croustillante complète.

Symphony ECS Channel Strip, le même inclus avec ses interfaces beaucoup plus chères, n’est rien que les vétérinaires de l’espace DSP n’ont jamais vu auparavant, mais c’est un excellent exemple de ces unités multi-effets pain et beurre et sonne fantastique à mes oreilles .

C’est également une option solide pour les utilisateurs débutants qui permet la compression subtile que recherchent la plupart des podcasteurs et des créateurs de contenu via une interface qui ne submergera pas les gens qui ne connaissent pas ou ne se soucient pas des circuits de détection de chaîne latérale, avancés paramètres d’attaque/libération, et le verbiage que l’on trouve parfois sur l’émulation de compression vintage puriste. La gamme de préréglages à sélection rapide pour tout, de la batterie et des guitares aux voix et plus encore, rend les choses encore plus faciles. La console de mixage et la station de contrôle logicielle sont l’endroit où vous obtenez des commandes virtuelles pour des éléments tels que le gain d’entrée, l’activation de la bande de canaux Symphony ECS et l’activation de l’alimentation fantôme, entre autres. Ceux-ci et les préréglages à sélection rapide font partie de l’expérience ici et sont, sans surprise, des intégrations solides qui améliorent l’expérience globale.

Des pionniers de l’audio numérique aux plates-formes de création de contenu à la pointe de la technologie

Pour ceux qui ne sont pas familiers ici, Apogee n’est pas seulement un leader de l’industrie dans l’espace audio numérique, mais il a été, à bien des égards, un pionnier dans la transition mondiale de l’enregistrement purement analogique aux workflows numériques. Elle a été fondée en 1985 – initialement pour développer des produits tels que ses filtres anti-crénelage pour améliorer les premiers appareils d’enregistrement numérique de Sony, Mitsubishi et Yamaha – et a, en partie, établi la norme pour l’analogique-numérique et le numérique-vers- technologies analogiques depuis lors. La marque a armé des studios d’enregistrement professionnels à travers le monde avec ses produits d’interface depuis près de 50 ans maintenant, et ces dernières années, a également lancé des produits pour les producteurs de musique à domicile, les podcasteurs et les créateurs de contenu de tous types avec ses interfaces Symphony et Duet ainsi que l’Apogee HypeMic avec compression analogique intégrée.

Entrez dans Apogee BOOM

Avec ses dernières interfaces Duet 3 et Symphony Desktop, aux côtés des solutions professionnelles haut de gamme beaucoup plus chères, la marque est également entrée dans le monde du traitement DSP, offrant à ses clients des effets matériels de classe mondiale pour renforcer encore sa mission d’apporter cela. un son analogique chaleureux et professionnel vers un enregistrement numérique sur Mac, iPad, iPhone et machines Windows. Avant aujourd’hui, le prix d’entrée de cette technologie n’était pas exactement considéré comme abordable par vos propriétaires de home studio moyens, vos guerriers d’enregistrement du week-end ou vos installations de diffusion Internet d’entrée de gamme. Mais c’est là qu’intervient le nouvel Apogee BOOM.

Les interfaces peuvent parfois être un mal nécessaire coûteux pour certaines personnes qui souhaitent la qualité sonore d’un microphone XLR approprié dans le cadre de leur configuration. Nous ne sommes pas tous des geeks de l’équipement audio, et devoir ajouter ce kit supplémentaire ainsi que les dépenses qui l’accompagnent inciteront certainement certains créateurs de contenu à rechercher les microphones USB-C plus abordables, en contournant complètement l’interface. Cependant, pour ma part, j’aime avoir une seule interface qui fournit un concentrateur pour tout l’audio entrant et sortant de ma machine (sans parler d’une paire de prises physiques 1/4 de pouce ou XLR pour connecter ce que je considérerais comme des haut-parleurs appropriés ), que ce soit l’iPad Pro ou la plate-forme de bureau basée sur Mac, pour un contrôle total sur mes périphériques d’entrée/sortie audio.

Bien que les solutions d’Apogee aient toujours figuré en tête de ma liste de recommandations, tout le monde n’est pas prêt à débourser de l’argent pour les modèles qui offrent cette fonctionnalité. Cependant, avec la nouvelle étiquette de prix digeste et les fonctionnalités d’amélioration du son DSP faciles à utiliser, tout le monde dans le sous-marin 2 × 2 300 $ marché de l’interface devrait avoir l’Apogee BOOM sur leur radar si vous me demandez.

Acheter l’interface Apogee BOOM

