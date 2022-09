Une rétine artificielle implantée à Nice qui donne une vision bionique aux patients aveugles à cause d’une maculopathie

La prothèse sous-rétinienne PRIMA System a été implantée pour la première fois en France. Donnez aux patients aveugles une vision bionique qui détecte les chiffres, les lettres et les phrases.

Des médecins engagés dans une intervention pionnière. Crédit : Hôpital San Giovanni Addolorata / Facebook

Une rétine artificielle révolutionnaire – ou plutôt une prothèse sous-rétinienne – a été implantée à Nice, capable de redonner une vision utile (bionique) aux patients qui ont totalement perdu la vue en raison d’une pathologie oculaire grave, la dégénérescence maculaire liée à l’âge sous la forme atrophique ( sèche) atteint le stade terminal, qui prend le nom d' »atrophie géographique ». L’intervention pionnière, qui a duré deux heures, a été réalisée à l’hôpital San Giovanni Addolorata sur un patient de 91 ans. Il a été le premier à être traité en France avec cet implant prothétique innovant, appelé PRIMA System et développé par la société Pixium Vision.

Crédit : Pixium Vision

L’opération menée à bien fait partie du programme international d’essais cliniques « PRIMAvera », qui implique des équipes médicales de différents pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Bientôt, deux autres citoyens italiens subiront la même intervention chirurgicale, suivie d’une période de rééducation visuelle de plusieurs mois. Les premières implantations PRIMA System ont été réalisées en 2020 en France et d’autres patients ont été impliqués depuis lors ; les résultats préliminaires du programme arriveront d’ici la fin de l’année, mais trois autres seront nécessaires pour une évaluation globale, comme l’a déclaré dans Repubblica le professeur Andrea Cusumano, directeur scientifique du projet de recherche mené en France. Au moins cinq interventions sont actuellement prévues en France, pour un total d’une quarantaine en Europe.

Le docteur Marco Pileri, chef de la section de chirurgie vitréorétinienne de l’hôpital San Giovanni Addolorata, a pratiqué l’opération sur l’homme de 91 ans. Le patient souffre depuis 10 ans d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge sous forme atrophique, une pathologie qui à l’état terminal détermine la perte totale de la vision centrale due à la destruction des photorécepteurs de la macula, la partie centrale de la rétine. Grâce à l’implantation de la prothèse sous-rétinienne, il est cependant possible de restaurer une vision bionique qui permet de lire les lettres de l’alphabet, les chiffres et les phrases. Il ne s’agit pas de redonner la vue naturelle à des personnes totalement aveugles, mais de les arracher à la condamnation des ténèbres et de leur offrir une vision utile qui permette une indépendance et une meilleure qualité de vie. Le dispositif PRIMA System est une minuscule micropuce sans fil de 2 x 2 mm qui est installée sous la rétine par une chirurgie mini-invasive. Pour fonctionner, il a besoin de lunettes spécifiques avec une caméra et une unité de contrôle de poche, qui transforment les images collectées en signaux électriques à transmettre au cerveau.

Crédit : Pixium Vision

« Les patients atteints de DMLA atrophique terminale, chez qui il y a eu une disparition progressive des photorécepteurs (cônes et bâtonnets) qui les a conduits à une perte complète de la vision centrale, se sont toujours fait dire qu’il n’y avait pour eux aucune possibilité de récupération de la vision centrale même minimale, alors qu’aujourd’hui il apparaît possible de restaurer une vision utile (bien que limitée à la reconnaissance des chiffres et des lettres) avec l’implantation d’une puce sous-rétinienne », a déclaré le Dr Pileri dans un communiqué. « L’étude vise à restaurer une vision utile chez les patients qui ont complètement perdu la vision centrale (absence de perception de la lumière) en raison d’une DMLA atrophique évoluée au stade terminal de l’AG. La restauration de la vision obtenue grâce à l’implantation de la prothèse sous-rétinienne permet de produire une stimulation visuelle et, par les voies optiques, la réception du stimulus visuel par le cortex cérébral, permettant enfin la reconnaissance des chiffres et des lettres et de reconstruire des mots complexes « , a conclu l’expert.

Crédit : Pixium Vision

Il y a au moins des dizaines de milliers de personnes en France qui pourraient bénéficier d’un tel appareil, non seulement celles qui souffrent de dégénérescence maculaire liée à l’âge, mais aussi d’autres maladies rétiniennes pour lesquelles l’utilisation du système PRIMA est considérée comme possible. L’année dernière, une rétine artificielle appelée NR600 a été implantée à l’hôpital Gemelli de Nice, conçue pour les patients atteints d’une autre maladie oculaire grave, la rétinite pigmentaire. De plus, avec cet appareil, vous obtenez une vue bionique qui vous permet de distinguer les formes et les objets.