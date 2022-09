Instagram annule les modifications récentes et ne lit plus le son des histoires par défaut

Instagram pour iOS a récemment apporté une modification controversée à la façon dont il gérait le son pour les histoires. L’application respectait le Switch silencieux de votre iPhone et mettait en sourdine les histoires en mode silencieux, mais elle a récemment commencé à jouer du son pour toutes les histoires, quel que soit le réglage de votre iPhone.

Heureusement, une mise à jour publiée aujourd’hui semble avoir ramené le comportement à la normale…

Instagram Stories joue le son par défaut

Un certain nombre d’utilisateurs d’Instagram s’étaient adressés à Twitter pour se plaindre du changement. Certaines de ces personnes ont même dit que le fait de toujours jouer du son sur Stories signifiait qu’elles n’utilisaient pas l’application autant qu’avant.

J’ai tendance à être d’accord avec ces plaintes, car avoir une application qui remplace complètement les paramètres de votre iPhone est une expérience terrible. Si vous appuyez sur une storie Instagram alors que votre téléphone est en mode silencieux, vous vous attendez à ce que ces histoires soient mises en sourdine. Encore une fois, c’est ainsi qu’Instagram pour iOS s’est comporté pendant des années ; vous aviez également la possibilité de remplacer et de jouer le son sur l’histoire en cliquant sur le bouton de volume de votre iPhone.

Suite à ces plaintes, Instagram a mis à jour son application iOS cette semaine pour inverser le comportement. Désormais, lorsque vous ouvrez une storie Instagram alors que votre iPhone est en mode silencieux, le son de cette histoire est coupé. Il ne joue plus le son par défaut.

Ce qui reste flou – à la manière typique d’Instagram – c’est s’il s’agissait ou non d’un bug ou d’une fonctionnalité. Instagram Reels joue le son par défaut, et il est possible qu’Instagram veuille rendre le comportement Reels vs. Stories plus cohérent.

La différence est que Instagram Reels sont des vidéos. Les gens s’attendent à ce que le son soit diffusé lorsqu’ils regardent une vidéo. Les stories Instagram sont un sac à main : certaines sont des vidéos, d’autres des images et d’autres des images avec un fond sonore.

Vous pouvez télécharger la dernière version d’Instagram pour iOS depuis l’App Store. Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux si cette mise à jour corrige le comportement du son des stories Instagram. Il a fait pour nous.

