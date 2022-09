Disney+ ne fonctionne pas ? Tous vos codes d’erreur, problèmes et solutions

Le service de streaming de Disney n’est pas exactement le plus ancien, mais il est devenu le favori de nombreuses personnes. Le catalogue Disney+ est vraiment varié, et ses productions finissent rarement par décevoir. Cependant, comme pour les plateformes concurrentes, Disney+ n’est pas infaillible. Lorsque nous sommes assis devant le canapé, il se peut que nous rencontrions une sorte de problème qui nous empêche de nous connecter aux serveurs. Tout au long de cet article, nous vous expliquerons ce que vous devez faire pour résoudre tout problème que vous rencontrez lorsque vous regardez Disney + sur n’importe quel appareil.

Problèmes courants liés à Disney+

Dans ce premier bloc, nous parlerons des problèmes qui apparaissent généralement avec Disney +, quel que soit l’appareil et le système d’exploitation que vous utilisez. Près de 90% du temps où vous rencontrez des problèmes pour visualiser le catalogue Disney+, cela sera dû à votre application, à l’appareil que vous utilisez ou à votre connexion Internet.

Pour cette raison, voici quelques conseils généraux pour résoudre les problèmes Disney+ les plus courants. Notre recommandation est que vous les appliquiez les uns après les autres dans l’ordre. Avant de terminer la liste, il y a de fortes chances que vous ayez résolu votre problème :

Redémarrez votre téléviseur, votre appareil de diffusion en continu, votre ordinateur ou votre téléphone

Fermez et rouvrez l’application Disney+ sur l’appareil que vous utilisez.

Redémarrez votre routeur.

Après avoir redémarré le routeur, vérifiez les problèmes liés à Internet. Votre connexion est-elle stable ?

Mettez à jour l’application Disney+ vers la dernière version

Désinstallez et réinstallez l’application Disney+.

Recherchez les mises à jour sur votre téléviseur ou votre appareil de diffusion en continu.

Vérifier si le service Disney+ est en panne.

Si cela n’a pas fonctionné, lisez la suite pour obtenir des conseils spécifiques et une liste des codes d’erreur courants de Disney + et leur signification.

Erreur : La connexion n’a pas été possible

Un problème courant de Disney + est de voir une erreur « impossible de se connecter ». Cela indique que votre appareil ou votre navigateur n’a pas pu se connecter au serveur.

Cela se produit généralement parce que Disney + est surchargé avec trop d’utilisateurs essayant d’y accéder en même temps. D’autres fois, c’est parce que vous avez ouvert l’application trop rapidement avant que votre appareil ne puisse établir une connexion Internet. Ce problème se résout généralement en quelques minutes. Fermez l’application, attendez une minute ou deux, puis réessayez.

L’application Disney + n’arrête pas de planter ou de planter

L’application Disney+ plante-t-elle constamment ? La première étape consiste à redémarrer l’application Disney+ et l’appareil que vous utilisez.

À ce stade, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace sur le stockage interne de l’appareil que vous utilisez. Le plantage peut être dû au fait que l’application n’a pas d’espace pour gérer ses fichiers internes.

Si le problème persiste, désinstallez et réinstallez l’application. À partir de là, vous devez rechercher s’il s’agit de votre mobile, de votre dongle ou de ce que vous utilisez. Si ce phénomène ne vous arrive pas avec plus d’applications, l’idéal est que vous vous rendiez sur le centre d’aide Disney+ ou que vous appeliez leur service client.

Erreur : codes 39 et 83

Deux des problèmes Disney+ les plus courants sont le code d’erreur 39 et le code d’erreur 83.

Erreur 39 sur Disney+

Le code d’erreur 39 indique que la vidéo que vous essayez de visionner ne peut pas être visionnée pour le moment. Cela pourrait être un problème de disponibilité régionale. Cette erreur apparaît généralement si nous avons voyagé dans un autre pays ou si nous utilisons un type de VPN ou de proxy pour nous connecter à Internet.

De plus, l’erreur 39 peut souvent se produire lorsque vous essayez de diffuser Disney+ à l’aide de l’application Xbox. Dans un premier temps, essayez de redémarrer votre Xbox. Si cela ne fonctionne pas pour vous, il existe une astuce pour contourner cette erreur : utilisez un autre appareil pour commencer à regarder l’épisode ou le film que vous souhaitez regarder. Démarrez-le, puis quittez l’application. Ensuite, retournez sur votre Xbox et appuyez sur « continuer à regarder ». L’erreur aura disparu.

Que indique Disney+ Erreur 83 ?

Le code d’erreur 83 est un autre problème assez courant. Se produit lorsque les données mobiles sont utilisées pour la connexion au lieu du Wi-Fi. Il apparaît également lorsque les utilisateurs d’iPhone et d’Android sont connectés à un point d’accès.

Cette erreur peut être résolue en configurant l’APN de votre mobile, mais cela ne garantira pas le succès et vous pourriez même perdre la connectivité de votre mobile si vous ne le faites pas correctement.

Si ce problème survient, il est préférable de trouver un réseau Wi-Fi et de télécharger du contenu hors ligne sur votre terminal si vous vous absentez pendant un certain temps et que vous souhaitez continuer à profiter du contenu Disney+.

Autres erreurs typiques de Disney +

Il existe de nombreux autres codes d’erreur que l’application Disney+ peut nous indiquer après un échec. Cependant, presque tous ont leur origine dans les problèmes que nous avons abordés dans les paragraphes précédents. Certains des plus intéressants sont les suivants :