L’application iOS primée Pok Pok Playroom pour enfants reçoit la mise à jour « Space » pour le jouet Busy Book

Après le lancement de nouveaux ajouts formidables cette année comme un séquenceur musical, un jouet Shops et une machine à billes, Pok Pok Playroom pour enfants a reçu une autre mise à jour majeure aujourd’hui. Le jouet Busy Book a maintenant une nouvelle section Espace qui offre un jeu ouvert et amusant tout en encourageant la croissance avec imagination, curiosité, résolution de problèmes, cause et effet, narration et bien plus encore.

En un peu plus d’un an depuis son lancement, Pok Pok Playroom a remporté un Apple Design Award, un Editors ‘Choice Award et a publié neuf mises à jour majeures impressionnantes.

La mise à jour d’aujourd’hui apporte une fantastique section Espace au Busy Book. Voici comment Pok Pok le décrit :

De toutes nouvelles illustrations et animations rapprochent Space de nos joueurs, les incitant à regarder au-delà des étoiles.

Des effets sonores doux et enregistrés à la main ajoutent à l’expérience d’une découverte calme et autonome.

Une variété de nouveaux personnages rejoignent la famille Busy Book déjà diversifiée et inclusive.

Nous nous sommes associés à un véritable spécialiste des fusées pour aller au-delà des attentes avec cette mise à jour.

Les planètes et les météores seront accompagnés de satellites, de centres de contrôle, de l’ISS et bien plus encore !

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours.

Si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore vérifié Pok Pok Playroom, voici ce que j’ai trouvé après l’avoir testé avec mon enfant de quatre ans :

« Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance. »

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :