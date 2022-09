Le nouveau système optique de Fujitsu peut transmettre des données à 1,2 Tbps par vague

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Fujitsu a développé une technologie de transmission optique capable de délivrer jusqu’à 1,2 Tbps par onde optique, soit l’équivalent de six disques Blu-ray (25 Go) par seconde. La nouvelle technologie est supérieure aux solutions de réseau optique traditionnelles dans pratiquement tous les domaines.

Il utilise un traitement numérique du signal LSI (DSP) basé sur les derniers processus de semi-conducteurs et est un tiers plus petit et plus léger que les équipements conventionnels refroidis par air. La consommation d’énergie a également été réduite à 120 mW par capacité de transmission (Gbps) et les émissions de CO2 ont diminué de 70 % par rapport aux systèmes de transmission conventionnels.

Avec la prolifération de la 5G, de l’IA, de l’IoT et du big data, le besoin d’une technologie de transmission de données de plus en plus rapide ne fera que croître. La 5G n’a pas fait autant de bruit que certains l’avaient prévu, mais elle est là et son successeur – la 6G – est déjà en cours de développement.

Contrairement aux équipements de transmission optique conventionnels qui sont refroidis à l’air, le système de Fujitsu est refroidi par liquide. C’est une tendance qui devient de plus en plus courante alors que les entreprises luttent pour gérer l’énorme quantité de données que la société génère quotidiennement.

L’année dernière, Microsoft a annoncé qu’il testait un système de refroidissement par immersion à deux phases pour empêcher les serveurs de surchauffer. Redmond a déclaré que la configuration, qui comprend du hardware immergé dans un fluide non driver qui bout à 122 degrés Fahrenheit à l’intérieur d’un réservoir en acier, pourrait réduire la consommation d’énergie d’un serveur jusqu’à 15 %.

Fujitsu utilise également l’apprentissage automatique pour analyser l’état de composants individuels tels que les fibres optiques avec un degré élevé de précision. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour définir la méthode de modulation DSP et les éléments de configuration lors de la construction du réseau afin de maximiser les performances de transmission tout en réduisant la consommation d’énergie.

La société a déclaré que lors de l’utilisation d’un appareil utilisant la technologie avec une capacité de transmission de 800 Gbps, il peut atteindre quatre fois la portée par rapport à un système conventionnel.

Fujitsu prévoit de commercialiser des équipements basés sur la technologie au cours du premier semestre de l’exercice 2023.