Ces « micro-usines » de médicaments implantables vainquent le cancer du poumon en une semaine

Les résultats prometteurs observés dans des modèles murins sont les derniers d’une série de succès pour l’approche thérapeutique innovante qui a récemment reçu le feu vert de la FDA pour une expérimentation chez des patientes atteintes de tumeurs ovariennes.

Une approche thérapeutique innovante pour le traitement du cancer, développée par des chercheurs de l’Université Rice à Houston, au Texas, s’est avérée efficace pour vaincre les tumeurs mésothéliales dans des modèles de souris, renforçant ainsi la base de l’utilisation potentielle de cette stratégie dans le traitement du mésothéliome pleural chez l’homme, un type de cancer qui affecte le mésothélium de la plèvre, la fine membrane qui tapisse les poumons et la paroi interne de la poitrine. Pour les chercheurs, il s’agit du dernier d’une série de succès remportés par cette méthode thérapeutique prometteuse, basée sur l’implantation de « micro-usines » de médicaments semblables à de petites billes mais constituées de sphères d’alginate chargées de dizaines de milliers de cellules génétiquement modifiées. qui produisent l’interleukine-2, une cytokine qui stimule les globules blancs pour reconnaître et combattre certaines formes de cancer. Cette procédure, qui suite aux résultats des tests précliniques a récemment reçu le feu vert de la FDA pour une expérimentation chez des patientes atteintes de tumeurs ovariennes (prévue à l’automne), vient d’être testée sur des modèles murins pour éradiquer les mésothéliomes, entrant dans les usines. de médicaments à côté des tumeurs et à l’intérieur de la plèvre.

Ces micro-usines ne mesurent que 1,5 mm de diamètre et, comme mentionné, délivrent l’IL-2 directement aux tumeurs. L’utilisation de l’IL-2 et d’autres cytokines a déjà été approuvée par les principales agences de réglementation des médicaments pour le traitement de divers cancers, mais les thérapies existantes impliquent une perfusion intraveineuse de fortes doses de ces composés, souvent avec des effets secondaires différents. . Par conséquent, les chercheurs ont concentré leur attention sur le développement d’une technologie de délivrance qui délivre de fortes doses d’IL-2 uniquement au site du cancer lui-même, sans produire d’augmentations systémiques particulières des niveaux de cytokines.

Dans l’étude préclinique, publiée en ligne sur Recherche clinique sur le cancer, l’équipe de l’Université Rice, en collaboration avec des chercheurs du Baylor College of Medicine de Houston, a testé les implants seuls et en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle ciblé sur la protéine PD-1, un type de médicament qui ne traite pas directement le cancer mais forme le système immunitaire pour mieux identifier et éliminer les cellules immunitaires. A elles seules, après 1 semaine de traitement, les installations de la micro-usine ont réduit la charge tumorale de plus de 80% chez les animaux atteints de mésothéliome. Lorsqu’ils ont été combinés avec l’inhibiteur de point de contrôle à la place, ils ont complètement éradiqué les tumeurs chez les sept souris traitées.

« Nos données montrent que la délivrance de ces particules d’immunothérapie, localement, chez ces souris atteintes de mésothéliome, a entraîné des réponses thérapeutiques particulièrement actives et très efficaces. – a déclaré l’oncologue et co-auteur de l’étude Bryan Burt du Baylor College of Medicine -. En fait, je n’avais jamais vu éradiquer ce type de tumeurs avec une telle efficacité, comme cela s’est produit dans ces modèles de souris.« .

Au vu des résultats précliniques, les chercheurs estiment que, comme pour le traitement du cancer de l’ovaire, cette stratégie thérapeutique pourrait rapidement avancer vers le processus d’essais cliniques, les premiers essais chez l’homme pour le traitement du mésothéliome pouvant être initiés déjà en le second semestre 2023.

À cette opportunité pourrait bientôt s’ajouter un potentiel supplémentaire pour aller bien au-delà du mésothéliome, comme l’avaient d’ailleurs supposé dès le départ les chercheurs, dont le premier objectif était de développer une plateforme thérapeutique qui pourrait être utilisée pour différents troubles du système immunitaire et formes de cancer. Cette intention s’est déjà traduite par le développement d’usines de médicaments pour le traitement des dommages causés par les crises cardiaques et pour la production d’insuline pour les diabétiques de type 1.