Revues Apple Watch Series 8 et SE 2 : capteur de température corporelle expliqué, fonctionnalités logicielles louées

Les premières critiques de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch SE de deuxième génération sont sorties. Avant l’arrivée des précommandes aux acheteurs vendredi, ces premières critiques fournissent notre premier aperçu approfondi des modestes mises à niveau de l’Apple Watch Series 8 et de la nouvelle génération des modèles Apple Watch d’entrée avec SE 2.

À Le bord, la plupart des mises à niveau Apple Watch Series 8 sont invisibles à l’œil nu, car elles ont exactement le même design avec des couleurs légèrement différentes. L’test note le fonctionnement du capteur de température corporelle, car Apple n’a pas fourni beaucoup d’informations à ce sujet :

La détection de température de la montre est principalement passive. Contrairement aux capteurs ECG, de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin existants, vous ne pouvez pas effectuer de lectures à la demande. Vous ne pouvez obtenir des relevés de température au poignet que lorsque la mise au point sur le sommeil est activée et que le suivi du sommeil est activé. De plus, vous devez dormir avec l’Apple Watch pendant cinq nuits pour établir une ligne de base. Une fois cette opération terminée, vous ne verrez que des écarts par rapport à cette ligne de base. Vous n’allez jamais vraiment regarder votre poignet et vous dire : « Oh, j’ai de la fièvre parce que ma température est de 100 degrés Fahrenheit. (…) S’il vous arrive de suivre vos cycles dans l’application Santé, l’activation des relevés de température du poignet indique que vous pouvez obtenir des estimations rétrospectives de l’ovulation après environ deux cycles.

Les guides de Tom parle de la nouvelle fonctionnalité Car Crash Detection, mettant en avant deux capteurs améliorés de l’Apple Watch Series 8 :

L’Apple Watch Series 8 comprend deux nouveaux capteurs de mouvement à l’intérieur, ainsi qu’un gyroscope et un accéléromètre améliorés. Ensemble, ils peuvent échantillonner le mouvement 4 fois plus rapidement qu’auparavant, de sorte que la montre sera en mesure de détecter un crash avec précision au moment où il se produit. Et, dans le cas malheureux d’un crash, l’Apple Watch appellera automatiquement les services d’urgence et avertira vos contacts d’urgence. Bien que ce soit une pensée sombre, une aide plus rapide pourrait être une question de vie ou de mort.

Engadget note que la nouvelle puce S8 n’est pas plus rapide mais pourrait améliorer la batterie en général :

Bien que la série 8 utilise un processeur système intégré S8 plus récent, elle ne semblait pas beaucoup plus rapide que son prédécesseur. Cela a duré un peu plus longtemps en général, même si j’ai besoin de plus de temps pour en être sûr. Je soupçonne également que la plus grande taille pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. J’ai utilisé le nouveau mode basse consommation dans watchOS 9 un matin alors que la batterie de la série 8 était à 20% et que je devais encore courir au gymnase pour un entraînement de 8 heures. Il a réussi à durer encore deux heures au moins tout en étant capable de suivre mes performances pendant le cours HIIT. J’ai été impressionné par le peu de sacrifice que j’avais à faire en échange du jus supplémentaire.

Le journal de Wall Street fait l’éloge du nouveau mode Low Power :

[Low Power mode] coupe l’affichage permanent et les mesures de la fréquence cardiaque en arrière-plan tout en conservant le suivi des activités et la détection des chutes – idéal pour les longs vols ou un week-end sans chargeur (…) Lors de mes tests, le mode basse consommation a prolongé la durée de vie de la batterie de la série 8 – ainsi que mon ancienne montre Series 7. Les montres avaient même de la batterie après 36 heures, mais devaient être rechargées à 30 % pour une deuxième nuit de suivi du sommeil. (L’estimation de 36 heures d’Apple est basée sur des tests qui n’incluent pas le suivi du sommeil, bien que le suivi du sommeil fonctionne toujours lorsque la fonctionnalité est activée.)

Tech Crunch, par exemple, souligne l’importance des fonctionnalités d’urgence, en particulier pour les utilisateurs plus âgés. L’une des nouvelles fonctionnalités est l’appel d’urgence international :

L’appel d’urgence international étend la fonctionnalité pour les personnes voyageant à l’étranger, couvrant quelque 120 pays/régions à travers le monde. Le système peut également se déclencher si la montre détecte une chute. Ce ne sont en aucun cas des fonctionnalités « sexy » – et cela a probablement contribué à la réponse quelque peu en sourdine autour du lancement du produit. Je risquerais de deviner que ces types d’ajouts ne sont pas exactement le genre de fonctionnalités qui déplacent l’aiguille pour trop d’utilisateurs, mais Apple construit un dossier solide en tant qu’appareil pour les utilisateurs plus âgés et ceux qui ont des problèmes de santé connus.

Avis Apple Watch SE (2022)

Les rues résume ce que c’est que de choisir la nouvelle Apple Watch SE en 2022 :

L’Apple Watch SE est idéale si vous êtes nouveau sur Apple Watch, si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de santé d’un écran toujours allumé ou si vous avez un modèle plus ancien comme une série 1, 2 ou 3.

Engadget double sur Les rues passez en revue en mettant en évidence ce que vous perdez en choisissant l’Apple Watch :

Les principales fonctionnalités qui vous manqueront si vous optez pour un SE au lieu d’une série 8 sont l’affichage permanent (AOD), le lecteur ECG, l’application d’oxygène sanguin et le nouveau capteur de température cutanée. Comme l’ancien SE, le modèle de cette année se charge également à un rythme plus lent que les séries 7 et 8, et n’a pas de puce U1 pour l’ultra large bande. Il manque également l’indice de résistance à la poussière IP6X de ses homologues plus haut de gamme, donc si vous êtes susceptible d’emmener ce Tough Mudding ou à la plage, cela pourrait valoir la peine d’envisager un modèle plus cher. Ceux qui détestent les grosses lunettes trouveront également les bordures plus épaisses de la SE rebutantes, mais sans comparaison côte à côte, je n’ai pas remarqué de grande différence.

Le journal de Wall Street parle de petites différences entre le prédécesseur de l’Apple Watch SE 2 et pour qui cette smartwatch pourrait en valoir la peine :

SE (249 $ et plus): Si vous voulez les fonctions de base de suivi des activités et de sécurité, procurez-vous le SE. Il n’y a pas d’affichage permanent, de capteur de température, de capteur d’oxygène sanguin ou d’application ECG. Comme la série 8, elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

Revues vidéo de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch SE 2

