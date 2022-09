Les premières commandes d’iPhone 14 Apple Store sont maintenant expédiées, prêtes à être livrées demain

L’Apple Store a maintenant commencé à informer les acheteurs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro que leurs commandes ont été expédiées, prêtes à être livrées à partir de demain, vendredi 16 septembre.

Toute la série iPhone 14 a été mise en précommande vendredi dernier (mais avec quelques problèmes). L’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront lancés demain. L’iPhone 14 Plus sera disponible à partir du 7 octobre.

Bien sûr, les téléphones sont déjà en transit depuis quelques jours, mais Apple n’informe de l’expédition qu’environ un jour avant la date de sortie. Plus tôt dans la semaine, vous pouviez suivre indirectement l’état de votre colis en utilisant des services comme UPS My Choice.

Certaines personnes chanceuses ont déjà mis la main sur les nouveaux téléphones grâce à des livraisons précoces accidentelles. L’embargo sur les révisions a également été abandonné hier : vous pouvez lire ici notre résumé de ce que la presse pense des nouveaux iPhones phares d’Apple.

En résumé, l’iPhone 14 bénéficie de capteurs de caméra améliorés, d’un mode Action pour une vidéo stabilisée, d’une caméra selfie autofocus, d’une détection d’accident de voiture et d’une puce A15 légèrement meilleure par rapport à l’iPhone 13 de base de l’année dernière.

Les changements les plus importants arrivent sur la gamme Pro. L’iPhone 14 Pro et Pro Max disposent d’un système d’appareil photo considérablement amélioré comprenant un appareil photo principal de 48 mégapixels, qui peut produire des images avec plus de détails et moins de bruit, en particulier dans des environnements à faible luminosité. Les douze mégapixels centraux du capteur permettent un nouveau mode de zoom « optique » 2x. La caméra ultra-large a également connu des améliorations significatives grâce à un nouveau capteur plus grand.

L’iPhone 14 Pro bénéficie également d’un affichage permanent, pour la première fois sur un iPhone. Cela indique que lorsque votre téléphone se met en veille, l’écran reste faiblement éclairé, comme une Apple Watch. L’iPhone 14 Pro vous montrera la date et l’heure, les notifications entrantes et une version discrète du fond d’écran de votre écran de verrouillage en mode toujours activé.

Le nouvel îlot dynamique est également lié à l’affichage. Cela remplace l’ancienne découpe d’encoche par une forme de pilule flottante. Apple augmente les découpes physiques dans le logiciel pour créer une nouvelle zone d’activité multitâche et de barre d’état dans l’interface utilisateur, avec des animations et des transitions fluides. Les applications tierces pourront tirer parti de Dynamic Island dans iOS 16.1, en utilisant la nouvelle API Live Activities.

L’autre grande fonctionnalité de tous les modèles d’iPhone 14 aux États-Unis et au Canada est la connectivité par satellite. À partir de novembre, les utilisateurs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro pourront envoyer des messages texte courts par satellite en cas d’urgence, lorsqu’ils se trouvent en dehors de la portée Wi-Fi ou mobile.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :