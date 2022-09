Le Sénat a interrogé Meta, TikTok, YouTube et Twitter ; Tim Cook vu dans le bâtiment

Hier, des dirigeants de quatre géants de la technologie ont été convoqués devant le comité sénatorial de la sécurité intérieure. Le Sénat a interrogé Meta, TikTok, YouTube et Twitter sur la sécurité, la confidentialité, la désinformation, etc.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également été aperçu dans l’immeuble, mais il ne s’est pas présenté devant le comité…

Tech Crunch rapporte qu’aucun des dirigeants ne semblait particulièrement intéressé à répondre aux questions qui leur étaient posées, même si on leur avait dit à l’avance ce qu’on leur demanderait.

Le Congrès a réussi à faire appel à un ensemble relativement nouveau de cadres axés sur les produits cette fois-ci, y compris TikTok COO Vanessa Pappas, qui a témoigné pour la première fois devant les législateurs, et Chris Cox, cadre de longue date de Meta. L’audience a été convoquée pour explorer l’impact des médias sociaux sur la sécurité nationale au sens large et a abordé des sujets allant de l’extrémisme national et de la désinformation au CSAM et à la Chine.

Le président du comité, le sénateur Gary Peters, a pressé chaque entreprise de divulguer le nombre d’employés qu’elle a travaillant à plein temps sur la confiance et la sécurité et chaque entreprise a à son tour refusé de répondre – même si elle avait reçu la question avant l’audience. Le directeur général de Twitter, Consumer and Revenue, Jay Sullivan, a ajouté la seule réponse numérique, notant que l’entreprise compte 2 200 personnes travaillant sur la confiance et la sécurité « sur Twitter », bien qu’il ne soit pas clair si ces employés effectuaient également d’autres types de travail. […]

Bien que les dirigeants aient souligné le nombre total de travailleurs qui touchent à la confiance et à la sécurité, aucun n’a fait de distinction significative entre les modérateurs de contenu de contrat externes et les employés travaillant à plein temps sur ces questions.