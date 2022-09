Qui est Guntam Adani, l’homme qui est désormais plus riche que Jeff Bezos

Aujourd’hui troisième homme le plus riche du monde, le patron du groupe Adani a des intérêts dans de nombreux secteurs et se développe grâce à une série d’investissements stratégiques dans des domaines très différents.

Gautam Adani est maintenant la troisième personne la plus riche du monde avant d’être, et d’être, il était tant d’autres choses. C’est le genre d’homme qui offre 55% de plus que le prix de la concurrence pour acheter le port le plus important d’Israël, juste pour le sortir des griffes chinoises. Ce qui convainc l’Australie d’investir malgré tout dans le charbon et persuade ce qui est peut-être la seule chaîne de télévision indépendante en Inde de lui céder 29 % de la propriété. En 1978, il sélectionne des diamants à Mumbai, 10 ans plus tard, il fonde le groupe Adani. Un conglomérat tentaculaire avec des intérêts dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’immobilier, de la logistique, de la défense et de l’aérospatiale. Un groupe qui a aujourd’hui une valeur nette de 150,8 milliards de dollars. Gautam Adani est le premier homme asiatique à monter sur le podium des hommes les plus riches du monde.

Les actions de ses entreprises ont grimpé en flèche grâce en partie à l’augmentation des prix de l’énergie. Le magnat des infrastructures détient des participations dans six sociétés cotées en bourse qui portent son nom, et en février, il a dépassé son compatriote milliardaire indien Mukesh Ambani, sa valeur nette actuelle est de 90,1 milliards de dollars. Maintenant, il a coupé Jeff Bezos dans les coins, juste un peu, et a pris la troisième place. Il y a ceux qui disent qu’Adani a bénéficié financièrement de sa longue amitié avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. C’est lui qui en 2014 offre à Modi son jet privé pour le tour de la victoire.

Comment Adani est devenu milliardaire

Fils d’un marchand de textile, six frères, Adani quitte l’université car il voulait tout de suite devenir entrepreneur. Commencez à sélectionner des diamants pour les frères Mahendra, puis passez au plastique. Son frère Mansukhbhai Adani ouvre une entreprise et lui demande de gérer les opérations. Elle entre dans le commerce mondial avec le chlorure de polyvinyle, puis commence à importer des polymères primaires pour les petites industries.

En 1988, la Discount and Finance House of India, un pôle du marché monétaire, a été créée en Inde, ainsi que le Security and Exchange Board qui réglemente le marché et protège les investisseurs. Adani a 26 ans et a fondé Adani Exports Limited, aujourd’hui Adani Enterprises Limited, la holding du groupe. Il traite des produits agricoles et de l’énergie. En 1991, les politiques de libéralisation économique ouvrent les portes à de grandes opportunités nouvelles. Prends le à ton avantage. Ça grandit. Commerce de métaux, tissus, produits agricoles. Il achète alors le port de Mundra, le plus grand d’Inde,

« Il y a deux tournants dans ma vie. Un en 1985, lorsque le gouvernement a assoupli les réglementations d’importation des licences générales ouvertes (OGL) pour les utilisateurs réels. Le deuxième tournant est survenu en 1995, lorsque nous avons décidé d’entrer dans le secteur portuaire, dans le cadre de la stratégie globale du groupe visant à entrer dans la construction d’actifs », a déclaré Adani.

De là, c’est une montée. Adani est un entrepreneur de première génération qui prend des risques, toute sa stratégie commerciale tourne autour d’un levier financier excessif. Lancer un processus d’expansion territoriale, en se concentrant sur des investissements stratégiques et controversés. Il provoque, convainc, va où il veut. En 2019, il démarre un projet d’extraction de charbon en Australie, la mine, Carmichael, est parmi les plus importantes au monde. Il marque le Queensland avec du charbon malgré les avertissements des scientifiques sur les conséquences désastreuses pour le climat et la terre. La même année, il signe un accord avec l’armée birmane pour la création d’un terminal maritime dans le port de Yangon, en septembre 2021 dans celui de Colombo, au Sri Lanka.

On prend ensuite le port de Haïfa, en Israël : Adani propose 1,18 milliard de dollars. 55% de plus que le prix du marché. Cela assure une porte d’entrée par voie maritime de l’Asie vers l’Europe, dans une clé anti-chinoise. Adani achète également une participation de 29% dans New Delhi Television (NDTV), l’une des rares chaînes de télévision indépendantes encore en Inde. Et il est prêt à ajouter 26 %, un pourcentage qui lui assurerait une participation majoritaire. Gautam Adani est le genre d’homme qui fait des offrandes. Des offres qui ne peuvent être refusées.