Mandat d’arrêt émis contre un homme accusé de l’hiver crypto

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Do Kwon, fondateur et PDG de Terraform Labs, la société que beaucoup reprochent au démarrage de l’hiver crypto, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt en Corée du Sud et pourrait être contraint de retourner dans le pays.

En mai, TerraUSD (UST), un stablecoin algorithmique qui était alors la 11e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’est écrasé de son ancrage au dollar américain et est tombé près de zéro, apportant avec lui la version de support Luna. Environ 60 milliards de dollars combinés ont été effacés de la valeur des deux jetons. La chute a eu un impact sur l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie, qui a vu sa capitalisation boursière globale tomber en dessous de 1 billion de dollars, des licenciements et des faillites dans de grandes entreprises et des mineurs abandonnant l’entreprise.

Selon Bloomberg, Kwon et cinq autres personnes, toutes inscrites sur le mandat comme vivant dans la cité-État de Singapour, font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un tribunal sud-coréen pour des accusations liées à la violation de la loi sur les marchés des capitaux.

Les autorités tentent maintenant de forcer Kwon à retourner en Corée du Sud en cherchant à faire révoquer son passeport. Si le ministère des Affaires étrangères accède à la demande, Kwon devrait théoriquement retourner dans son pays d’origine dans les 14 jours, bien que le ministère ait déclaré qu’il était possible que Kwon puisse rester à Singapour sans passeport.

En juillet, les procureurs ont fait une descente au domicile du co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, dans le cadre d’une enquête sur les activités illégales à l’origine de l’effondrement de TerraUSD. Le Reg note que les employeurs actuels et anciens de Terraform ont été interdits de voyages internationaux.

Certains investisseurs de Luna ont déposé des plaintes contre Kwon, alléguant qu’il s’était livré à des fraudes et à des collectes de fonds illégales. Kwon avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de coopérer avec les autorités. « De toute évidence, comme avec le recul, beaucoup de croyances et de sortes de conjectures que j’avais faites étaient fausses », a-t-il déclaré à propos de l’effondrement.

Kwon a créé une nouvelle version de Luna après le crash de la précédente. Son prix a chuté de 45 % à 2,40 $ après l’annonce du mandat. Il semble qu’il soit philosophe quant à la perspective d’aller en prison. Interrogé sur une telle possibilité par Coinage, Kwon a déclaré: « La vie est longue. »