iOS 16 : le bug des gestes du système à trois doigts affecte les applications et les jeux

Certains développeurs de jeux avertissent les joueurs ne pas mettre à jour vers iOS 16 en raison d’un bug avec les gestes à trois doigts du système, affectant le gameplay. Le problème est que le geste du système à trois pressions pour révéler le menu annuler/couper/copier/coller, et les gestes de balayage à trois doigts pour annuler et rétablir, sont un peu trop zélés dans iOS 16, s’activant dans des contextes où ils ne devraient pas .

La plupart des applications normales fonctionneront bien, car elles ne reposent que sur des interactions tactiles à un seul doigt. Mais les jeux et les applications qui obligent l’utilisateur à effectuer des gestes à plusieurs doigts – tels que les jeux de rythme ou les applications d’instruments virtuels de création musicale – sont impactés car les gestes du système se déclenchent par inadvertance, volent des touches ou interfèrent généralement avec les expériences d’application prévues.

Si cela vous semble familier, un problème très similaire est apparu lors du lancement d’iOS 13, lorsque le menu à trois doigts a été ajouté pour la première fois. Apple l’a rapidement modifié afin que les gestes à trois doigts ne s’activent pas dans les situations où l’utilisateur était peu susceptible de vouloir ces actions, comme dans un jeu en plein écran ou lorsqu’un champ de texte n’était pas ciblé.

Ces atténuations semblent avoir été perdues dans iOS 16. Vous pouvez facilement comparer vous-même le comportement d’iOS 15 et d’iOS 16 bogué. Le problème se présente également dans les applications système, il n’empêche généralement pas ce que vous faites, il peut donc être ignoré.

Par exemple, ouvrez l’application Appareil photo et pincez le viseur avec trois doigts pour effectuer un zoom avant et arrière. Sur iOS 16, vous déclencherez probablement le menu système pour afficher ou annuler/rétablir les alertes d’action du presse-papier. Sur iOS 15, aucun menu système n’apparaîtrait car les gestes à trois doigts ne s’activeraient pas du tout. Le même comportement peut être reproduit dans Safari, Paramètres et la plupart des autres applications Apple.

Cela se produit parfois – mais pas toujours – dans GarageBand lors de la lecture d’accords sur le clavier virtuel. Presque tous les jeux plein écran tiers que nous avons testés démontrent le bug. Cela dépend simplement si le gameplay nécessite des interactions à trois doigts, s’il est réellement problématique pour ce jeu. Cela explique pourquoi la plupart des développeurs disant aux utilisateurs de ne pas mettre à jour sont des éditeurs de jeux de rythme ; ceux-ci nécessitent intrinsèquement des séquences rapides de tapotements à utiliser et tout retard ou accroc dans la réactivité tactile indique que le joueur pourrait échouer au niveau.

Vraisemblablement, l’empressement excessif de la détection des gestes peut être corrigé en appliquant les mêmes stratégies que celles en vigueur dans iOS 15, qui semblent maintenant avoir accidentellement régressé. Pour ce que ça vaut, Apple n’a pas encore officiellement reconnu le problème, et le problème est reproductible sur iOS 16 et iOS 16.1

