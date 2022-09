Que sont les prises intelligentes et combien vous économisez sur votre facture en utilisant les prises intelligentes

Ils surveillent la consommation et peuvent être gérés à distance via des applications. Comment fonctionnent les prises qui se connectent au smartphone.

Ils sont peu coûteux, faciles à installer et surtout ils pourraient aider n’importe qui à survivre indemne à un hiver qui s’annonce très complexe en ce qui concerne le coût des factures. Les prises intelligentes, ou prises intelligentes, sont des prises qui peuvent se connecter au réseau Wi-Fi domestique. Ils peuvent être ajustés avec des applications, avec des systèmes domotiques qui font déjà partie de nos maisons ou peuvent être intégrés avec les fonctions d’assistants vocaux. Ces prises intelligentes permettent, si elles sont bien utilisées, de faire des économies sur la facture. Tout comme avec les vannes thermostatiques et les thermostats intelligents.

En bref, une prise intelligente est donc une prise électrique sans fil à laquelle des appareils électroniques peuvent être connectés. Au-delà de cette définition, cependant, il existe des dizaines d’utilisations qui peuvent nous aider à gérer les appareils que nous avons à la maison, en les allumant ou en les éteignant selon nos horaires. Leur installation est simple : il n’est pas nécessaire de refaire le système électrique, il suffit de les brancher sur des prises existantes comme s’il s’agissait d’adaptateurs.

À quoi servent les prises intelligentes et comment fonctionnent-elles

Un modèle de prises intelligentes

Les prises intelligentes sont utilisées pour trois fonctions. Tout d’abord, il y a la possibilité d’allumer et d’éteindre les appareils à distance. Dans le cas de modèles dans lesquels il est possible d’insérer une programmation, celle-ci peut être utilisée pour allumer et éteindre les appareils lorsque nous n’en avons pas besoin. Ce faisant, par exemple, il est possible, de manière triviale, d’éteindre la nuit tous ces appareils qui ne sont généralement mis qu’en veille, à commencer par les téléviseurs.

L’intégration avec les assistants vocaux du marché permet alors d’étendre les options de ces appareils. En intégrant les prises intelligentes à des appareils tels qu’Alexa ou Google Home, il est possible d’utiliser les prises intelligentes pour allumer ou éteindre les lumières de la maison le matin, ou pour gérer d’autres appareils tels que des ventilateurs ou des radiateurs électriques. Certains modèles sont également capables de surveiller la consommation pour enregistrer la consommation actuelle de chaque appareil.

Combien vous économisez en utilisant des prises intelligentes dans la maison

Il n’est pas possible d’estimer précisément combien vous pouvez économiser avec les prises intelligentes. Tout dépend du nombre de prises que vous choisissez d’installer, de vos habitudes énergétiques et surtout des choix que vous faites une fois la surveillance lancée. Selon le portail Idealista.it, en installant des prises intelligentes, il est possible d’économiser jusqu’à 20 % de consommation.

Combien de types de prises intelligentes existent : caractéristiques et différences

Prise intelligente avec différents capteurs

Il existe actuellement des dizaines de modèles de prises intelligentes sur le marché. La principale caractéristique à observer lors du choix d’en acheter un concerne le nombre de capteurs présents. Les basiques n’ont que la possibilité de se connecter au WiFi domestique : de cette façon ils peuvent être gérés par une application et il est également possible de les connecter dans la plupart des cas à des assistants vocaux.

Plus vous montez dans la fourchette de prix, plus vous pouvez accéder à de nouvelles fonctionnalités. Il existe certaines prises intelligentes qui permettent de garder un historique avec la détection de toutes les consommations et d’autres qui disposent d’un détecteur de température capable d’interrompre le passage du courant en cas de surchauffe de l’appareil auquel elles sont connectées. D’autres encore peuvent détecter et signaler immédiatement les pics de tension électrique.