Samsung Galaxy Z Fold 2 reçoit la mise à jour One UI 4.1.1

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 4.1.1 basée sur Android 12L pour les téléphones Galaxy le mois dernier. Et le Galaxy Z Fold 2 est le dernier téléphone à recevoir la mise à jour. Comme vous le savez, Android 12L est le système d’exploitation axé sur les tablettes et les téléphones plus grands, il améliore l’expérience utilisateur même sur les pliables. Apprenons-en plus sur One UI 4.1.1 pour Galaxy Z Fold 2.

Samsung a déjà déployé la mise à jour basée sur Android 12L pour les tablettes et les pliables qui ont été lancées après le Galaxy Z Fold 2. Cela inclut le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S8. Et maintenant, le Samsung Galaxy Z Fold 2 a également rejoint cette liste.

La mise à jour One UI 4.1.1 pour Galaxy Z Fold 2 est actuellement déployée en Allemagne avec la version du firmware F916BXXU2HVHA. Mais il sera également disponible pour d’autres régions prochainement. La dernière mise à jour comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et le dernier correctif de sécurité de septembre 2022.

Les nouvelles fonctionnalités sont axées sur le multitâche. La nouvelle mise à jour améliore la commutation entre les applications, la prise en charge des gestes pour changer la vue, affiche les noms des applications dans le panneau de bord, le contrôle tactile de style PC en mode flexible, et plus encore. Consultez le journal des modifications ci-dessous.

Multitâche

Basculez rapidement entre les applications Une barre des tâches apparaît désormais en bas de l’écran principal pour une navigation plus rapide entre les applications.

Ouvrir rapidement des applications en écran partagé ou dans une fenêtre contextuelle Faites glisser des applications depuis la barre des tâches ou l’écran Récents pour les ouvrir, mais cela vous convient le mieux. Faites glisser vers le bord supérieur, inférieur, gauche ou droit de l’écran pour ouvrir en écran partagé. Faites glisser vers le centre de l’écran pour ouvrir une fenêtre contextuelle.

Ouvrir rapidement les paires d’applications Associez les applications que vous utilisez souvent ensemble, puis ajoutez-les à l’écran d’accueil ou à la barre des tâches afin de pouvoir les ouvrir en écran partagé d’un simple toucher.

Contrôlez facilement les options de la fenêtre Vous pouvez faire en sorte que la poignée de la fenêtre apparaisse tout le temps, même lorsque vous ne visualisez qu’une seule application, pour faciliter le multitâche. En mode écran partagé, il y a aussi un nouveau bouton dans la poignée de la fenêtre qui vous permet d’ouvrir une autre application dans la fenêtre.

Passez facilement de la vue contextuelle à l’écran partagé Lorsque vous utilisez une application en vue contextuelle, appuyez simplement sur le bouton d’écran partagé à l’intérieur de la poignée de la fenêtre. Vous pourrez choisir une deuxième application à ouvrir à côté de celle-ci.

Changez de vue d’un geste Passez du plein écran à l’écran partagé en balayant vers l’intérieur avec deux doigts du côté gauche, du côté droit ou du bas de l’écran. Passez du plein écran à la vue contextuelle en faisant glisser un doigt vers l’intérieur depuis l’un ou l’autre des coins en haut de l’écran. Les gestes peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres.

Afficher les noms des applications dans le panneau latéral des applications Activez Afficher les noms des applications pour faire apparaître les noms des applications sous les icônes des applications.



Pavé tactile en mode Flex

Navigation par pavé tactile Bénéficiez d’un contrôle tactile de type PC sur le panneau du mode Flex lorsque votre téléphone est partiellement plié.



Faites-en plus avec votre appareil photo

Basculez facilement entre les écrans avant et de couverture Lorsque vous prenez des photos depuis l’écran principal à l’aide de l’appareil photo arrière avec des aperçus sur les deux écrans, il vous suffit de retourner votre téléphone et d’appuyer sur le bouton Selfie pour commencer à prendre des selfies.



Extraire et numériser du texte

Extraire du texte de n’importe quelle image ou écran Extrayez du texte à l’aide du clavier Samsung, d’Internet, de la Galerie ou chaque fois que vous prenez une capture d’écran. Collez le résultat dans un message, un e-mail ou un document au lieu de le saisir.

Le texte coréen, anglais, français, italien, allemand, portugais, français et chinois peut être extrait.

Obtenez des suggestions basées sur le texte dans les images Lorsque du texte apparaît dans une image dans Galerie, Appareil photo ou d’autres applications, des actions seront recommandées en fonction du texte. Par exemple, si vous prenez une photo d’un panneau avec un numéro de téléphone ou une adresse Web dessus, vous pouvez appuyer sur pour appeler le numéro ou visiter le site.



Nouvelles options d’appel

Voir facilement qui appelle Définissez un arrière-plan d’appel différent pour chaque contact afin de voir facilement qui appelle d’un simple coup d’œil.



Exprimez-vous avec le clavier Samsung

Réorganiser les boutons d’expression Touchez et maintenez l’emoji, l’sticker et d’autres boutons pour les réorganiser.

Entrez kaomoji directement depuis le clavier Pimentez vos conversations et vos textes avec des expressions faciales de style japonais prédéfinies créées à l’aide de symboles du clavier. (^.^)

Personnaliser la ligne de la barre d’espace Vous pouvez choisir les touches de fonction et les signes de ponctuation à afficher dans la rangée inférieure du clavier à côté de la barre d’espace.



Plus d’améliorations

Recherche plus puissante dans Mes fichiers Choisissez de rechercher tous les fichiers ou uniquement les fichiers du dossier actuel. Vous pouvez également choisir entre rechercher uniquement les noms de fichiers ou rechercher des informations à l’intérieur des fichiers, telles que du texte dans des documents ou des informations de localisation dans des images. Lorsque votre recherche est terminée, vous pouvez trier les résultats par nom, date, taille ou type de fichier.

Modifier votre collection de fonds d’écran de l’écran de verrouillage Après avoir sélectionné un groupe d’images à utiliser pour le fond d’écran de votre écran de verrouillage, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des images ultérieurement.



La nouvelle mise à jour OTA est disponible par lots, cela peut donc prendre un certain temps pour tous les appareils. Les utilisateurs peuvent également vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer. Avant de mettre à jour votre appareil, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde complète et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

