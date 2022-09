Où regarder la série primée aux Emmy Awards 2022

Meilleure série dramatique et Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique (Matthew Macfadyen). Les aventures et mésaventures d’une famille aisée, millionnaire on pourrait même dire, convainc une fois de plus le jury des Emmy Awards et preuve en est qu’elle a remporté l’un des prix les plus importants dans une rude compétition avec des titres comme Better Call Saul, Euphoria , Ozark, Severance, Stranger Things ou Yellowjackets.

le jeu du calmar

Meilleur acteur principal dans une série dramatique (Lee Jung-jae). Le squid game, l’un des phénomènes de l’année, a dû se contenter de la reconnaissance de la performance de son acteur… ce qui n’est pas mal vu qu’il s’agit d’un fait historique : il est le premier interprète à remporter un Emmy pour un non-Anglais prestation de parole.

Où pouvez-vous le voir ? : Netflix

euphorie

Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique (Zendaya). Drame sur un groupe d’étudiants qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui vivent dans un monde de drogue, de sexe, de traumatismes, de réseaux sociaux, d’amour et d’amitié. Zendaya est magnifique mais aussi le reste du casting, de la production, de la réalisation… ça vaut le coup d’essayer si ce n’est pas déjà fait.

Où pouvez-vous le voir?: HBO Max

Ozark

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique (Julia Garner). Cette série extraordinaire sur une famille qui se réfugie dans les Ozarks pour y installer son activité illicite est déjà complète et terminée à vous de voir, et nous pouvons vous assurer que c’est une joie.

Où pouvez-vous le voir ? : Netflix

ted lasso

Meilleure série comique, Meilleur acteur dans une comédie (Jason Sudeikis) et Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie (Brett Goldstein). La vie de l’entraîneur de football américain qui fait le saut dans une équipe de Premier League jette à nouveau un sort sur le jury des Emmy Awards qui, une fois de plus, remporte le prix avec sa deuxième saison : de bonnes vibrations, une attitude positive face à tout obstacle que la vie nous met et regarde toujours vers l’avenir. Il s’est imposé sur d’autres fictions vraiment importantes, comme Elementary, Barry, Larry David, La merveilleuse Mme Maisel, Seuls des meurtres dans l’immeuble ou Ce qu’on fait dans l’ombre.

Où pouvez-vous le regarder ? : Apple TV+

Hacks

Meilleure comédienne (Jean Smart). Deborah Vance est une diva de la comédie qui se produit à Las Vegas mais qui, au fil des années, ne sait pas comment récupérer cette magie qui l’a rendue si célèbre. L’année dernière, il a déjà remporté trois Emmy Awards lors de l’édition 2021.

Où pouvez-vous le voir?: HBO Max

École primaire Abbott

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie (Sheryl Lee Ralph). Cette histoire nous emmène dans une école aux États-Unis où un groupe d’enseignants fait de son mieux, malgré la limitation des moyens, pour aider ses élèves à réussir dans la vie.

Où pouvez-vous le voir ? : Disney+

Le Lotus Blanc

Meilleure mini-série, Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série (Jennifer Coolidge) et Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série (Murray Bartlett). Série de vacances classiques, où nous entrons dans le quotidien d’un complexe tropical de luxe et qui nous permettra de connaître les allées et venues qui unissent les travailleurs et les invités tout au long d’une semaine entière. Il a remporté le prix malgré la rude concurrence de fictions du calibre de Dopesick, The Dropout, Inventing Anna ou le controversé Pam & Tommy.

Où pouvez-vous le voir?: HBO Max

drogué

Meilleur acteur dans une minisérie (Michael Keaton). L’histoire sinistre de la façon dont les autorités sanitaires américaines ont autorisé la distribution d’une drogue qui s’est révélée plus tard addictive et est finalement devenue une drogue pour des millions de personnes a convaincu le jury des Emmy.

Où pouvez-vous le voir ? : Disney+

Le décrochage

Meilleure actrice dans une minisérie (Amanda Seyfried). L’histoire d’Elizabeth Holmes et de sa compagnie Theranos est le protagoniste d’un drame qui nous montre comment tous ceux qui croient pouvoir changer le monde ne sont pas capables de le faire.

Où pouvez-vous le voir ? : Disney+