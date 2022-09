Le démontage de l’iPhone 14 Pro Max nous donne un premier aperçu des composants internes du téléphone

Apple a annoncé cette semaine les gammes iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Les précommandes ont commencé vendredi dernier et les premières commandes devraient arriver aux clients le 16 septembre. Cependant, certains chanceux ont déjà mis la main sur les modèles d’iPhone 14. Grâce à cela, nous avons maintenant un démontage avec un premier aperçu des composants internes d’un iPhone 14 Pro Max.

Le démontage a été partagé par la chaîne YouTube Avis PBK, et il montre un aperçu approfondi de ce qu’il y a à l’intérieur des nouveaux modèles 14 Pro. De l’extérieur, l’iPhone 14 Pro Max semble presque identique à l’iPhone 13 Pro Max (du moins lorsqu’il est éteint). Mais il y a quelques différences notables à l’intérieur.

Quoi de neuf à l’intérieur de l’iPhone 14 Pro Max ?

En retirant l’écran, il est déjà possible de voir la plupart des composants internes du nouvel iPhone. En jetant un coup d’œil rapide, la disposition de la plupart des composants ressemble assez à celle de l’iPhone 13 Pro Max. Il y a une grosse batterie en forme de L et la carte mère à gauche avec un nouveau capot gravé « A16 Bionic ».

Ce nouveau cache de carte mère est en fait une plaque métallique avec des pastilles en graphite qui transfèrent et dissipent la chaleur. Apple a déclaré lors du discours d’ouverture que tous les modèles d’iPhone 14 disposent d’un meilleur système thermique pour maintenir des performances élevées plus longtemps, et nous savons maintenant comment ce système fonctionne.

L’iPhone 14 Pro Max dispose d’une batterie interne d’une capacité de 4 323 mAh, comme indiqué précédemment. Le composant est légèrement plus petit que la batterie de 4 352 mAh de l’iPhone 13 Pro. Bien sûr, Apple affirme que les nouveaux téléphones peuvent rester débranchés encore plus longtemps grâce aux optimisations de la puce A16 Bionic, qui est désormais basée sur le processus 4 nanomètres.

Mais une chose qui est vraiment différente dans les modèles Pro de cette année est la caméra TrueDepth, qui se compose des capteurs Face ID et de la caméra frontale. Cette fois, Apple a placé le capteur de proximité sous l’écran, de sorte que tous les composants tiennent dans une zone 30 % plus petite que l’encoche de l’iPhone 13 Pro.

Comme nous pouvons le voir sur le démontage, le nouveau module de caméra TrueDepth est en fait beaucoup plus petit, ce qui a permis à Apple de créer Dynamic Island. En parlant d’appareils photo, l’iPhone 14 Pro Max dispose de trois objectifs arrière, tout comme son prédécesseur. Cependant, les modèles Pro de cette année disposent d’un nouvel objectif large de 48MP avec un capteur beaucoup plus grand, et cela est clairement visible de l’intérieur.

En savoir plus sur le démontage de l’iPhone 14 Pro Max

D’autres éléments de démontage incluent un test plus approfondi du module de connectivité satellite et l’absence d’un lecteur de carte SIM (uniquement dans les modèles vendus aux États-Unis). Vous pouvez consulter le démontage complet ci-dessous:

Si vous voulez en savoir plus sur les nouveaux iPhones avant qu’ils n’arrivent dans les magasins ce vendredi, assurez-vous de consulter les premières critiques de l’iPhone 14 Pro. Et si vous ne prévoyez pas d’acheter les nouveaux téléphones, il existe de bonnes affaires sur les modèles d’iPhone de la génération précédente.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :