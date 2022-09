Un subwoofer compact : la pièce manquante de Sonos à son puzzle musical

L’écosystème audio Sonos propose une grande variété d’appareils qui permettent à tout utilisateur de créer un système audio entièrement personnalisé. Sonos est la marque leader du son multi-pièces, et ses années d’expérience dans ce secteur font une différence notable par rapport aux autres propositions qui existent sur le marché. Cependant, en ce qui concerne les basses, le pari de Sonos était tout ou rien. Soit vous optiez pour le Sonos Sub de troisième génération, soit vous deviez vous contenter des basses des barres de son elles-mêmes et du reste des haut-parleurs. Heureusement, Sonos vient de présenter le Sub Mini, un subwoofer sans fil assez petit – et un peu plus abordable – que beaucoup de gens attendaient avec impatience.

Voici le nouveau subwoofer compact de Sonos

Il y a environ un mois, le design du Sub Mini a commencé à circuler sur Internet. Les fuites supposaient que la marque américaine présenterait le produit quelques jours plus tard. Cependant, pour une raison inconnue, Sonos a fini par retarder le lancement. Heureusement, tout était une frayeur et le Sonos Sub Mini est maintenant une réalité.

Tout ce qui est génial avec le Sonos Sub dans un design discret

Contrairement aux autres subwoofers, le Sonos Sub Mini a une conception cylindrique et est destiné à être un produit assez discret. Il a une finition mate et, comme d’habitude avec cette marque, il peut être acheté en noir et en blanc. Il mesure environ 30 centimètres de haut et pèse environ 6,35 kilogrammes. L’idée est que nous pouvons l’utiliser en conjonction avec les barres de son Sonos One ou Sonos Beam, et ainsi enrichir l’expérience d’écoute sans avoir à opter pour le Sonos Sub de troisième génération, qui a tendance à dépasser largement le budget.

Ce nouveau produit a une ouverture frontale. La découpe centrale maximise le flux d’air pour améliorer la réponse des basses. Par là, on peut voir que le Sonos Sub Mini est composé de deux woofers de 6 pouces disposés l’un en face de l’autre. Ils fonctionnent avec deux amplificateurs de classe D.

qualité sonore

En ce qui concerne la qualité sonore, Sonos garantit que nous obtiendrons des basses étonnamment dynamiques et profondes sans renoncer à une grande quantité d’espace dans notre salon. Chacun des woofers peut atteindre une fréquence d’environ 25 Hz. Évidemment, ses performances sont inférieures à celles du Sonos Sub de troisième génération. Les utilisateurs qui ont déjà l’écosystème Sonos au plus haut niveau à la maison continueront à préférer l’autre modèle, mais on apprécie que Sonos améliore son catalogue également dans le milieu de gamme.

Prix ​​et disponibilité

Concernant le prix, le Sonos Sub Mini est déjà disponible à l’achat dans notre pays à environ 499 euros (429 dollars aux États-Unis). Selon le site Web de Sonos lui-même, les commandes passées maintenant commenceront à être livrées le 6 octobre 2022. Le prix du Sonos Sub Mini est très bien mesuré. C’est bien en dessous des 849 euros auxquels est vendu le Sonos Sub de troisième génération.