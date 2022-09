La mise à jour bêta de watchOS 9.1 est désormais disponible pour les développeurs

Apple envoie la première version bêta de watchOS 9.1 aux développeurs. La nouvelle version bêta arrive trois jours après la sortie du public de watchOS 9. La première bêta semble plus axée sur le côté stabilité. En dehors de cela, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent accéder aux nouvelles fonctionnalités de watchOS 9. Découvrez plus de détails sur la version bêta de watchOS 9.1.

Apple sème la dernière bêta sur l’Apple Watch avec un 20S5044e numéro de construction. La première version bêta incrémentielle mesure environ 620 Mo pour les développeurs. Évidemment, la mise à jour est disponible pour l’Apple Watch Series 3 et les nouveaux modèles. Si vous êtes développeur, vous pouvez facilement mettre à niveau votre Apple Watch vers le dernier logiciel.

Comme toujours, Apple n’a rien mentionné de nouveau dans le journal des modifications de la dernière bêta de développement. Nous pouvons nous attendre à des améliorations du système et à des corrections de bugs avec cette mise à jour. watchOS 9 est livré avec l’application d’entraînement améliorée avec trois nouvelles mesures de forme de course, y compris la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Il existe quatre nouveaux cadrans de montre personnalisables, notamment le cadran Astronomy, le cadran Lunar, Playtime avec des chiffres animés, rejoints par le cadran de la montre Metropolitan avec de belles combinaisons de couleurs.

Voyons maintenant comment vous pouvez installer la version bêta de watchOS 9.1 sur votre montre.

Mise à jour beta de développement de watchOS 9.1

Si vous souhaitez accéder à la version bêta de watchOS 9.1, assurez-vous que votre iPhone ou iPad fonctionne sur la dernière version bêta de développement (iOS 16.1 bêta). Si votre appareil exécute le dernier logiciel, vous pouvez facilement télécharger le nouveau logiciel sur votre Apple Watch.

Au début, vous devez vous connecter au programme pour développeurs Apple site Internet. Ensuite, dirigez-vous vers les téléchargements. Appuyez sur la version bêta de watchOS 9.1 disponible sous les téléchargements en vedette. Appuyez ensuite sur le bouton de téléchargement. Installez maintenant le profil bêta de watchOS 9.1 sur votre iPhone, puis autorisez le profil en accédant à Paramètres> Général> Profils. Redémarrez maintenant votre iPhone.

Voici quelques prérequis, que vous pouvez vérifier avant de l’installer sur votre Apple Watch.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée au chargeur.

Assurez-vous que votre iPhone est connecté au Wi-Fi.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 15.

Comment installer la mise à jour bêta de watchOS 9.1

Au début, ouvrez Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrer le le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Maintenant, la mise à jour bêta du développeur watchOS 9.1 va être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

