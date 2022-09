L’édition d’Excel dans un appel Teams sera possible très prochainement

Microsoft Teams fonctionne désormais avec Excel Live, un outil qui permet aux utilisateurs de collaborer sur des feuilles de calcul en temps réel pendant les réunions. La fonctionnalité est déployée en préversion publique dans toutes les versions prises en charge de Teams.

Excel Live permet aux plates-formes de réunion d’afficher et de modifier des feuilles de calcul en même temps, bien que certaines plates-formes ne prennent en charge que la visualisation. Les participants peuvent également naviguer librement dans les documents et voir où les autres travaillent.

Excel Live arrive enfin dans Microsoft Teams

« Définissez le contexte de votre réunion en présentant et en partageant des classeurs Excel avec votre équipe. Modifiez et interagissez avec le contenu dans la fenêtre de réunion pendant que d’autres regardent et contribuent»dit un document de support datant de l’époque où la fonctionnalité était nouvelle. « Pendant que vous partagez, vous donnez le ton. Les participants peuvent explorer le contenu par eux-mêmes et se synchroniser avec vous plus tard. » Microsoft a expliqué les étapes pour démarrer dans un article de la communauté technique :

Dans une réunion Teams, sélectionnez Partager et faites défiler jusqu’à la section Excel Live.

Sélectionnez le classeur Excel sur lequel vous souhaitez collaborer pendant la réunion.

Remarque : Si nous ne trouvons pas le classeur Excel que nous recherchons, nous sélectionnons Ouvrir dans OneDrive ou Parcourir mon ordinateur pour voir plus de fichiers. Les présentateurs doivent disposer des autorisations complètes pour partager un fichier afin de le présenter.

Remarque : Si nous ne trouvons pas le classeur Excel que nous recherchons, nous sélectionnons Ouvrir dans OneDrive ou Parcourir mon ordinateur pour voir plus de fichiers. Les présentateurs doivent disposer des autorisations complètes pour partager un fichier afin de le présenter. Une fois le livre sélectionné, la boîte de dialogue des autorisations de partage apparaîtra. Cliquez sur Partager pour donner accès aux personnes invitées à la réunion.

Voici les clients qui prennent en charge Excel Live :

Dispositif peut être partagé Éditer vue partagée Bureau (Windows) Oui Oui Oui Bureau (Mac) Oui Oui Oui la toile Oui Oui Oui Mobile/Tablette Non Non Oui Salles des équipes Microsoft Non Non Non

Certaines limites méritent d’être notées. À l’heure actuelle, Excel Live dans Teams ne fonctionne qu’avec des réunions jusqu’à 25 personnes au sein de la même organisation. Les enregistrements de réunion Excel Live sont uniquement audio, ce qui limite considérablement leur utilité. Enfin, la fonction « commencer à partager » il ne fonctionne qu’en préversion publique sur le Web.