Google Photos déploie l’éditeur de collages, le partage de souvenirs et plus de styles

Google Photos déploie un certain nombre de mises à jour de Memories, comme le partage, tandis qu’Android et iOS reçoivent également un éditeur de collage avancé.

Depuis [September 2019]Memories est devenue l’une des fonctionnalités les plus appréciées de Photos, avec plus de 3,5 milliards de Memories visionnés chaque mois. Google

Les souvenirs apparaissent en haut de la grille de photos et reçoivent leur « plus grande mise à jour » depuis leur lancement. Plus de vidéos sera désormais inclus avec Google qui réduira automatiquement les longs aux « moments les plus significatifs ». De plus, les images fixes comporteront un zoom subtil in/out pour aider le dynamisme et plus tard (le mois prochain) musique instrumentale:

C’est incroyable comme la combinaison du mouvement, de la vidéo et de la musique vous plonge dans vos souvenirs. Je me surprends souvent à revoir plusieurs fois ces nouveaux souvenirs, en particulier ceux de mes enfants.

Dans le cadre de ces ajouts, vous balayer vers le haut/bas pour se déplacer entre les mémoires – similaire à YouTube Shorts, tout en appuyant sur le bord gauche / droit vous permet de déplacer des photos dans une mémoire.

Pendant ce temps, Google utilise déjà l’apprentissage automatique pour ajouter un mouvement 3D qui aurait pu se produire avant une prise de vue pour créer des photos cinématographiques. En fait, ils sont « l’un des [the] effets visuels les plus enregistrés depuis leur lancement en 2020. » Souvenirs cinématographiques sont en train de déployer qui « transforment plusieurs photos fixes en une expérience cinématographique de bout en bout » avec de la musique.

De la même manière, modes ajoutera de l’art graphique aux souvenirs :

Il y aura plusieurs conceptions au lancement, y compris des styles à durée limitée des artistes vedettes Shantell Martin et Lisa Congdon créés uniquement pour Google Photos.

Enfin, Google Photos déploie la possibilité de « partager des souvenirs entiers avec vos amis et votre famille ». Cette fonctionnalité est déployée sur Android aujourd’hui, avec iOS puis le Web « à venir ». Souvenirs partagés sera visible dans Google Photos et a été la « fonctionnalité demandée numéro un ».

La dernière mise à jour d’aujourd’hui est une éditeur de collages qui s’appuie sur la capacité existante de Google Photos qui vous permet de sélectionner plusieurs images et de les assembler dans une grille. Maintenant, vous pouvez sélectionner différents modèles/styles et utiliser le glisser-déposer pour réorganiser la mise en page. Cela commence à se déployer aujourd’hui.

