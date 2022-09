Le coût de production par voiture de Tesla est tombé à 36 000 $, un modèle moins cher et un robotaxi toujours sur la roadmap

En un mot : les coûts de fabrication par véhicule de Tesla ont chuté à moins de la moitié au cours des cinq dernières années, en partie grâce à des usines plus efficaces et à une conception améliorée des véhicules. La société a également réitéré ses plans pour le lancement d’un véhicule électrique d’entrée de gamme et d’un robot axe dans un avenir lointain.

Lors d’une conférence technologique de Goldman Sachs, le dirigeant de Tesla, Martin Viecha, a présenté le plan de l’entreprise pour les cinq prochaines années tout en parlant des tendances générales de l’industrie des véhicules électriques.

Selon Viecha, l’alimentation de la batterie s’est beaucoup améliorée. Pour la première fois depuis des années, Tesla peut sécuriser autant de cellules qu’il en a besoin pour ses produits automobiles et de stockage d’énergie. Il a mentionné que la société compte désormais plusieurs fournisseurs de batteries, dont Panasonic, CATL et LG Chem, et qu’ils augmentent rapidement leur capacité.

Il pense que ce secteur est le plus important, car l’industrie des véhicules électriques ne se développerait qu’aussi vite que l’approvisionnement en batteries. La conception et la construction des cellules et des batteries ne sont qu’une partie du processus, le raffinage et l’extraction du lithium, du nickel et d’autres matières premières étant tout aussi cruciaux. Pour cette raison, Tesla cherche à ouvrir sa propre raffinerie de lithium aux États-Unis, peut-être au Texas ou en Louisiane.

Viecha a également discuté des coûts de fabrication par véhicule du constructeur automobile, qui sont passés de 84 000 $ en 2017 à seulement 36 000 $ aujourd’hui. Il a attribué ces économies à une conception d’usine plus efficace et à des conceptions de véhicules améliorées, rendant la fabrication plus facile et plus rentable. Les nouvelles usines de Tesla à Shanghai et à Berlin peuvent construire des voitures moins chères que la première à Fremont, en Californie.

Tesla prévoit également de lancer éventuellement un véhicule électrique d’entrée de gamme, qui sera probablement une voiture à hayon avec un PDSF de départ d’environ 25 000 $. Cependant, ce n’est pas une priorité pour l’entreprise car la demande pour le modèle 3 et le modèle Y est plus forte que prévu.

En fait, Tesla affirme que le modèle Y est en passe de devenir la voiture la plus vendue en termes de revenus cette année dans le monde et de devenir la voiture la plus vendue en volume dès 2023. C’est déjà le véhicule électrique le plus vendu, selon les rapports.

L’exécutif a également évoqué le logiciel de conduite autonome de Tesla recevant des améliorations itératives. Le plan est qu’il devienne finalement entièrement autonome, auquel cas l’entreprise lancera probablement une plate-forme robotaxi.