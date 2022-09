Les test sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont là : tout tourne autour de « l’île dynamique »

Par TechRadar le 14 septembre 2022



90

L’iPhone 14 Pro est le point idéal pour le meilleur de la technologie iPhone d’Apple. Cet appareil de 6,1 pouces n’est pas trop grand et sa façade a été transformée avec le nouvel îlot dynamique et un excellent écran toujours allumé. Il maintient l’avance en matière de performances ou rivalise avec une puce A16 Bionic plus rapide et plus efficace, et le réseau de caméras mis à jour devrait plaire à tous, sauf aux photographes de smartphones les plus exigeants. Si, toutefois, vous avez besoin du plus grand écran d’iPhone disponible, associé aux performances de ce téléphone, vous voudrez opter pour l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, plus cher.

De The Verge le 14 septembre 2022



80

Si vous êtes le genre de personne qui est prête à accepter des aspérités pour être à la pointe de la technologie, vous allez vous amuser beaucoup avec l’iPhone 14 Pro – à bien des égards, vous le comprendrez bien aux côtés d’Apple. Mais si vous êtes satisfait de votre téléphone actuel, cela vaut peut-être la peine de patienter encore un an pour voir comment certaines de ces choses fonctionnent.

De Tom’s Guide le 14 septembre 2022



90

L’iPhone 14 Pro est le meilleur téléphone à moins de 1 000 $. Il est puissant, possède des caméras incroyables, arbore un bel écran et l’encoche est morte. Il est difficile de penser à quelque chose de vraiment mal avec cet appareil et il est parfait pour les personnes fatiguées des combinés géants.

Par Câblé le 14 septembre 2022



70

Ce que j’aime le plus, ce sont les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16, dont beaucoup ne sont pas limitées à ce modèle d’iPhone spécifique. J’adore le nouvel écran de verrouillage, la possibilité de copier le sujet d’une photo et de le coller n’importe où, et vous pouvez enfin modifier les messages ! Si vous avez un iPhone récent, vous pouvez probablement ignorer l’iPhone 14 Pro et simplement passer à la nouvelle version du logiciel. Il se sentira tout neuf.

Par Engadget le 14 septembre 2022



92

De l’extérieur, l’iPhone 14 Pro et Pro Max ne sont pas radicalement différents de leurs prédécesseurs, à part l’île dynamique. Mais grâce à l’affichage permanent et aux fonctionnalités de préparation aux crises telles que la détection de collision et le SOS d’urgence, les iPhone 14 Pros se sentent potentiellement plus utiles dans des circonstances imprévues. Bien sûr, les mises à jour de la caméra semblent moins importantes que prévu. Mais toute personne effectuant une mise à niveau à partir d’un téléphone plus ancien appréciera ce qu’Apple a à offrir.

Par Gizmodo le 14 septembre 2022



90

L’iPhone 14 Pro est le meilleur iPhone que vous puissiez obtenir si vous voulez en obtenir un – et si vous pouvez vous permettre le prix de départ de 1000 $ pour le Pro ou 1099 $ pour le Pro Max. Si vous êtes sur l’iPhone 11 ou 12, il est peut-être temps de mettre à niveau les appareils, principalement pour accéder à ce meilleur hardware interne et à ces capacités de caméra. Mais si vous êtes sur l’iPhone 13 Pro ou Pro Max, il n’y a aucune raison de passer à ce modèle particulier.

Par Mashable le 14 septembre 2022



95

Les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max sont les smartphones les plus innovants d’Apple depuis des années. Ils sont également tout simplement géniaux à utiliser.

Par Indépendant le 14 septembre 2022



90

Le téléphone est extrêmement rapide et réactif, avec des applications qui s’ouvrent très rapidement, une lecture vidéo fluide, des jeux affichant des graphismes détaillés et l’appareil photo est instantané, avec des prises de vue de 48 MP. La durée de vie de la batterie reste aussi bonne que les modèles de l’année dernière – assez facilement pour une journée complète, même avec l’écran toujours allumé.

Par TechCrunch le 14 septembre 2022



Les modèles d’iPhone de cette année offrent une solide série de mises à niveau sur tout le spectre du hardware et des logiciels. Il est de plus en plus difficile de recommander à quiconque d’acquérir le nouvel iPhone chaque année. Cette année, les options de sécurité et de caméra pourraient être le point de basculement pour ces premiers utilisateurs – mais si c’est vous, vous avez probablement déjà pré-commandé de toute façon.

Par WSJ le 14 septembre 2022



Après avoir passé près d’une semaine à tester les nouveaux téléphones, je peux dire que les modèles les plus « abordables » sont également de bons choix. Mais cette année, plus que par le passé, les téléphones haut de gamme d’Apple font plus pour justifier leur augmentation de prix de 200 $.