iOS 16.1 beta 1 : Voici toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications

iOS 16.1 est arrivé et disponible en téléchargement pour les développeurs bêta-testeurs. Comme nous nous y attendions, la mise à jour comprend un certain nombre de modifications et de fonctionnalités. Celles-ci incluent des mises à jour des fonctionnalités déjà incluses dans iOS 16, l’ajout de fonctionnalités annoncées lors de la WWDC en juin, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour le tour d’horizon complet.

iOS 16.1 : nouvelles fonctionnalités et modifications

Charge d’énergie propre

iOS 16.1 ajoute la nouvelle fonctionnalité de charge d’énergie propre qu’Apple a annoncée pour la première fois plus tôt cette semaine. La société affirme que cette fonctionnalité vise à « réduire votre empreinte carbone » en « chargeant de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible ».

Vous pouvez trouver la bascule pour ce paramètre dans le menu « Batterie » de l’application Paramètres et en appuyant sur l’option « Santé et charge de la batterie ».

L’application Apple Wallet peut être supprimée

Comme Netcost-security.fr l’a signalé pour la première fois, iOS 16.1 permet désormais aux utilisateurs de supprimer l’application Wallet pour la première fois. Comme vous vous en doutez, la suppression de l’application Wallet indique que vous ne pourrez pas utiliser un certain nombre de fonctionnalités différentes, notamment Apple Pay, Apple Cash et Apple Card.

Pourcentage de batterie pour plus d’iPhones

L’icône populaire de pourcentage de batterie a été ajoutée à plus d’iPhones. Après un premier lancement à la fin du cycle bêta d’iOS 16, l’icône de pourcentage de batterie est également désormais disponible sur l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini.

Plus de modifications de l’écran de verrouillage

L’une des fonctionnalités phares d’iOS 16 est la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage. Avec iOS 16.1, Apple apporte une modification pour indiquer clairement comment personnaliser le fond d’écran de l’écran de verrouillage par rapport au fond d’écran de l’écran d’accueil.

Lorsque vous appuyez longuement sur l’écran de verrouillage et choisissez le bouton « Personnaliser », vous verrez maintenant deux options claires : une pour personnaliser le fond d’écran de l’écran de verrouillage et une autre pour personnaliser le fond d’écran de l’écran d’accueil.

API des activités en direct

L’API Live Activities est de retour avec la sortie de la première version bêta du développeur iOS 16.1. Apple dit :

Découvrez comment vous pouvez créer des activités en direct pour vos applications à l’aide du nouveau framework ActivityKit, désormais disponible dans iOS 16.1 bêta et Xcode 14.1 bêta. Les activités en direct aident les utilisateurs à suivre le contenu de votre application grâce à des mises à jour en temps réel. Les activités en direct de votre application s’affichent sur l’écran de verrouillage et dans Dynamic Island – un nouveau design qui introduit une manière intuitive et agréable de découvrir l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Les activités en direct sont encore plus importantes maintenant qu’elles ne l’étaient lorsque Apple les a annoncées pour la première fois à la WWDC. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max peuvent intégrer des activités en direct d’applications tierces directement dans Dynamic Island, ce qui vous permet de suivre facilement des éléments tels que le covoiturage, les résultats sportifs, la navigation, etc.

Premiers signes de Matter pour l’application Home

iOS 16.1 et iPadOS 16.1 incluent également la prise en charge très précoce des accessoires pour la maison intelligente Matter. Matter est une nouvelle norme de maison intelligente qui vise à améliorer la compatibilité multiplateforme pour les catégories d’accessoires les plus populaires.

Cette fonctionnalité en est encore à ses débuts et Apple a quelques détails dans sa version :

Pour coupler les accessoires Matter, un profil doit d’abord être installé sur votre appareil.

La suppression d’Apple Home du menu des services connectés de l’accessoire Matter dans Home ne supprime pas la vignette de l’accessoire.

Vous pouvez recevoir une alerte pour activer le Wi-Fi lors de l’association d’un accessoire Matter.

Le réglage de la couleur ou de la température de couleur peut entraîner un jeu de couleurs inattendu sur un accessoire Matter.

Les détails de l’accessoire peuvent ne pas s’ouvrir si un accessoire Matter est inaccessible.

Il se peut que vous ne puissiez pas associer un accessoire Matter si l’accessoire est déjà associé à un écosystème tiers.

L’appareil qui initie le couplage doit utiliser le même compte iCloud que le hub domestique. Seul le propriétaire d’une maison, et non un utilisateur invité, peut coupler les accessoires Matter.

Ajustements de Stage Manager dans iPadOS 16.1

Pour les utilisateurs d’iPad, la sortie d’aujourd’hui de la nouvelle version bêta d’iPadOS 16.1 inclut quelques modifications apportées à Stage Manager. Comme noté par Federico Viticci sur Twittervoici les changements :

Le bouton pour ajouter plus de fenêtres à une étape fonctionne enfin. Windows s’ouvre avec une animation « rideau » et vous montre le sélecteur d’application.

Voir toutes les fenêtres ouvertes pour la même application est plus facile qu’auparavant. Vous pouvez cliquer sur l’icône du dock d’une application ou utiliser le raccourci clavier Globe-Down. Cette « zone » comprend toujours un bouton + pour créer une nouvelle fenêtre.

Vous pouvez maintenant faire glisser des fenêtres de l’iPad vers un écran externe avec Stage Manager.

Malgré ces nouvelles fonctionnalités, Viticci dit que Stage Manager est toujours incroyablement bogué. Nous attendons toujours une sortie courant octobre.

Autres changements

Il y a un menu repensé pour les captures d’écran.

L’icône dans l’application Musique est plus grande pour vos écouteurs connectés.

Nouvelle option dans Paramètres > Game Center pour « Autoriser la recherche par des amis ».

Vous avez repéré d'autres changements dans la version d'aujourd'hui d'iOS 16.1 beta 1 ?

