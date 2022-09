Application iOS 16 Home : pratique avec l’expérience HomeKit révisée [Vidéo]

L’application Home reçoit beaucoup d’attention dans iOS 16 avec un design entièrement rafraîchi. Les ajouts et modifications apportés à l’expérience remaniée incluent une nouvelle interface utilisateur et une nouvelle iconographie, des sections personnalisables, de nouveaux fonds d’écran, une expérience plus fluide, etc.

L’application Home est mûre pour des améliorations depuis un certain temps et cette année avec iOS 16, Apple propose une mise à jour majeure pour l’expérience HomeKit.

Application iOS 16 Home : Quoi de neuf et comment ça marche ?

Voici un aperçu détaillé des nouveautés de l’application iOS 16 Home…

Nouvelle interface utilisateur et iconographie

La mise en page par défaut de l’application iOS 16 Home a désormais :

Nouveaux boutons de catégorie supérieure

Les caméras HomeKit sont en haut de l’application, ci-dessous sont les scènes et les favoris

Ensuite, vous verrez vos autres appareils organisés par pièce

La plupart des icônes des appareils HomeKit ont été totalement mises à jour ou légèrement rafraîchies

Pour les nouveaux boutons de catégorie supérieure, la nouvelle fonctionnalité inclut l’affichage de tous les appareils HomeKit, des scènes et des données qui s’y rapportent.

Par exemple, en appuyant sur la catégorie supérieure Climat, mon thermostat intelligent Ecobee s’affiche, nos ventilateurs de plafond compatibles HomeKit (Lutron Caseta), la température et l’humidité, ainsi que des scènes qui incluent l’un de ces appareils « Climat ».

Modifications du fonctionnement des boutons

L’une des mises à jour notables de l’application Home est un grand changement dans la façon dont les boutons fonctionnent pour contrôler les appareils HomeKit.

Dans iOS 15 et versions antérieures, vous devez appuyer sur une vignette d’appareil pour l’activer ou la désactiver et appuyer longuement pour obtenir l’interface utilisateur de contrôle plus détaillée avec des éléments tels que les couleurs, les curseurs, etc. pour un contrôle précis.

Désormais, dans l’application iOS 16 Home, les boutons se comportent comme ceci :

Appuyez sur l’extrême gauche (icône de cercle) pour allumer et éteindre les appareils

Appuyez sur le milieu ou le côté droit d’un bouton pour voir l’interface utilisateur de contrôle détaillée

Appuyez longuement pour voir les options de modification/personnalisation et les détails de l’appareil

Une autre nouvelle fonctionnalité est l’option de redimensionner les boutons de l’appareil, c’est un peu caché mais voici comment cela fonctionne :

Paramètres améliorés

Dans iOS 15, l’option d’accès aux paramètres de l’application Home était assez enterrée. Désormais, dans l’application iOS 16 Home, Apple a déplacé les paramètres généraux et d’autres boutons de personnalisation vers le haut.

L’icône + dans le coin supérieur droit inclut la possibilité d’ajouter un accessoire, une scène, une automatisation, une pièce, des personnes ou une nouvelle maison.

Rubriques personnalisables

Une très belle amélioration avec l’application iOS 16 Home est la possibilité de réorganiser les sections. Comme le montre l’image ci-dessus, « Réorganiser les sections » vous permet de personnaliser l’organisation globale. Et choisir « Modifier la vue d’accueil » vous permet de réorganiser les appareils dans une catégorie donnée (précédemment disponible dans iOS 15).

Nouveaux fonds d’écran de l’application iOS 16 Home

Une autre belle mise à jour est des fonds d’écran totalement nouveaux. Celui présenté dans les captures d’écran ci-dessus est l’un d’entre eux avec 10 choix de dégradés magnifiques au total – bien sûr, vous pouvez toujours utiliser une photo personnalisée également. Tous les fonds d’écran intégrés semblent être nouveaux.

Appuyez sur le cercle à trois points dans le coin supérieur gauche de l’application Home

dans le coin supérieur gauche de l’application Home Choisir Paramètres d’accueil

Balayez vers le fond

Appuyez Choisissez parmi Existant sous Home Wallpaper, les options intégrées sont en haut

Informations sur l’application iOS 16 Home

Plus de détails incluent :

L’onglet et l’expérience d’automatisation sont pour la plupart les mêmes

Les pièces se trouvent maintenant sous l’icône à trois points dans le coin supérieur droit

L’onglet Découvrir reste en bas de l’application Accueil pour avoir de nouvelles idées

Les iPad fonctionneront comme des hubs domestiques déclassés

Intégration de la matière à venir plus tard cette année

Présentation vidéo

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus avec la nouvelle application iOS 16 Home ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

