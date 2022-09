Le photographe de voyage Austin Mann teste le nouvel appareil photo 48MP de l’iPhone 14 Pro

Chaque année, le photographe de voyage Austin Mann surprend les gens en testant les nouveaux appareils photo de l’iPhone. Cette fois, avec le système de caméra repensé de l’iPhone 14 Pro, ce n’est pas différent. Mann a voyagé à travers l’Écosse pour capturer des photos ProRAW de 48 MP tout en partageant son expérience avec le smartphone et ses impressions sur les nouveaux appareils photo. Dirigez-vous vers le bas alors que nous mettons en évidence certaines des photos et des citations de sa critique.

Dès le départ, le photographe raconte à quel point il était enthousiasmé par la nouvelle résolution de 48 MP puisque « je recadre 100 % de mes images. Qu’il s’agisse de quelques pixels seulement ou de recadrer la majeure partie du cadre, j’utilise le recadrage comme un outil pour équilibrer/diriger l’œil du spectateur là où je le veux et pour éliminer les peluches. »

C’est un moyen puissant de voir et de prendre des photos, et j’encourage les photographes avec tous les appareils photo à être plus créatifs avec leur recadrage car cela peut souvent élever une image moyenne à une excellente image en quelques clics.

Photo : Austin Mann sur iPhone 14 Pro

Mann donne quelques informations sur l’appareil photo principal de 48 MP de l’iPhone 14 Pro. Lors de la prise de vue en ProRAW, il a découvert que la plupart des images pesaient environ 80 Mo, les plus petits fichiers ne faisant que 45 Mo et les plus gros étant de 117 Mo.

Pour les conditions de faible luminosité, il a décidé de passer de 48MP à 12MP car, comme il traitait des sujets en mouvement rapide, cela indiquerait que « l’appareil photo est super réactif et restituera les meilleurs fichiers d’image possibles dans ces conditions d’éclairage limitées ».

Vous filmez avec une résolution de 12MP ou 48MP sur iPhone 14 Pro ? Mann explique lequel choisir

Photo : Austin Mann sur iPhone 14 Pro

Après avoir testé les deux options, le photographe voyageur a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre la plupart des photos avec ProRAW à 12 MP :

12 mégapixels est toujours là où l’appareil photo brille vraiment — c’est rapide comme l’éclair, c’est la même résolution sur tous les objectifs, et c’est fantastique en basse lumière ; Capturer en 48 mégapixels est un peu lent. Ce n’est pas fou lent, mais c’est plus lent que ce à quoi je suis habitué; Les options de stockage disponibles (à la fois sur l’iPhone et sur iCloud) n’ont pas été étendues malgré la taille des fichiers beaucoup plus grande, et je ne veux pas manquer d’espace ; La durée de vie de la batterie semble être zappée plus rapidement lors de la prise de vue toute la journée à 48 MP.

Il est intéressant de voir comment il souligne les options de stockage – l’iPhone 14 Pro peut atteindre 1 To de stockage – et l’épuisement de la batterie.

Photo : Austin Mann sur iPhone 14 Pro

Autres fonctionnalités de l’appareil photo

Austin Mann met également en évidence quelques autres fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro, telles que le nouveau mode Action, qui, selon lui, nécessite des scénarios de lumière du jour pour fonctionner correctement.

Parfois, nous étions un peu pris au dépourvu par la quantité de lumière dont il avait besoin. Par exemple, à l’intérieur d’un aéroport pendant la journée, cela ne fonctionnait pas car il avait besoin de plus de lumière.

À propos du mode cinématique 4K, Mann pense qu’il s’agit « d’un peu plus près d’être un outil que les cinéastes peuvent réellement utiliser dans leur flux de travail », bien qu’il pense qu’en dehors du 4K à 24 ips, une version ProRes de cette fonctionnalité est indispensable.

Au final

Austin Mann finit par parler de SOS Satellite Emergency – qui n’est pas encore disponible – et comment un iPhone uniquement eSIM pourrait être un problème pour les utilisateurs américains.

Je suis un peu préoccupé par le caractère pratique d’une approche eSIM uniquement pour les voyageurs avec des iPhones américains qui visitent fréquemment le monde en développement. Ma femme et moi atterrissons généralement pour un projet, faisons changer de l’argent et récupérons une carte SIM locale afin qu’il soit facile et peu coûteux de communiquer avec des personnes dans le pays. Je garde ces cartes SIM dans mon sac quotidien (voir l’image ci-dessus), et pour les régions où je voyage fréquemment, je peux simplement échanger la carte SIM à l’atterrissage et être prêt à partir.

Vous pouvez jeter un œil à certains de ses clichés à travers cette revue et, bien sûr, dans son article de revue ici.

Comment aimez-vous son impression de l’iPhone 14 Pro? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :