Arduino IDE 2.0 apporte l’auto-complétion, la navigation dans le code et le débogueur en direct

La nouvelle version majeure de l’IDE Arduino est plus rapide et encore plus puissante. En plus d’un éditeur plus moderne et d’une interface plus réactive, il propose l’auto-complétion, la navigation dans le code et même un débogueur en direct. L’Arduino IDE 2.0 dispose d’une nouvelle barre latérale, rendant les outils les plus couramment utilisés plus accessibles.

Des tutoriels et des guides pour l’Arduino IDE 2.0 peuvent être trouvés ici.

Fonctionnalités

L’Arduino IDE 2.0 est un éditeur polyvalent avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez installer des bibliothèques directement, synchroniser vos croquis avec Arduino Cloud, déboguer vos croquis et bien plus encore. Dans cette section, certaines des fonctionnalités principales sont répertoriées, ainsi qu’un lien vers un article plus détaillé.

Carnet de croquis

Votre carnet de croquis est l’endroit où vos fichiers de code sont stockés. Les croquis Arduino sont enregistrés sous forme de fichiers .ino et doivent être stockés dans un dossier portant le nom exact. Par exemple, une esquisse nommée my_sketch.ino doit être stockée dans un dossier nommé my_sketch. En règle générale, vos croquis sont enregistrés dans un dossier nommé Arduino dans votre dossier Documents. Pour accéder à votre carnet de croquis, cliquez sur l’icône de dossier située dans la barre latérale.

Gestionnaire de tableaux

Avec le gestionnaire de cartes, vous pouvez parcourir et installer des packages, ou « cœurs », pour vos cartes. Un package de carte est toujours requis lors de la compilation et du téléchargement du code de votre carte. Il existe plusieurs packages de cartes Arduino disponibles, tels que avr, samd, megaavr et plus encore.

Gestionnaire de bibliothèque

Avec le gestionnaire de bibliothèques, vous pouvez parcourir et installer des milliers de bibliothèques. Les bibliothèques sont des extensions de l’API Arduino et facilitent par exemple le contrôle d’un servomoteur, la lecture de capteurs spécifiques ou l’utilisation d’un module Wi-Fi.

Moniteur série

Le Serial Monitor est un outil qui vous permet de visualiser les flux de données de votre carte, via par exemple la commande Serial.print(). Historiquement, cet outil était situé dans une fenêtre séparée, mais est désormais intégré à l’éditeur. Cela facilite l’exécution simultanée de plusieurs instances sur votre ordinateur.

Traceur série

L’outil Serial Plotter est idéal pour visualiser les données à l’aide de graphiques et pour surveiller, par exemple, les pics de tension. Vous pouvez surveiller plusieurs variables simultanément, avec des options pour n’activer que certains types.

Débogage

L’outil de débogage est utilisé pour tester et déboguer des programmes, d’où son nom. Il peut être utilisé pour naviguer dans l’exécution d’un programme de manière contrôlée.

Autocomplétion

La saisie semi-automatique est un must pour les éditeurs de code, et la version 2.0 est bien équipée. Lors de l’écriture de code, cela est utile pour mieux comprendre les éléments de l’API Arduino. Notez que vous devez toujours sélectionner votre tableau pour que la saisie semi-automatique fonctionne.

Carnet de croquis à distance

La fonction Remote Sketchbook vous permet de synchroniser les croquis de votre carnet de croquis Arduino Cloud avec votre ordinateur local. Pour activer cette fonctionnalité, vous devrez vous connecter à votre compte Arduino Cloud.

Téléchargeur de micrologiciels et de certificats

Vous pouvez mettre à niveau et rétrograder la version du firmware de vos cartes Wi-Fi (avec un module NINA) et télécharger des certificats racine SSL directement dans l’IDE.

Quoi de neuf

Nous sommes heureux d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui Arduino IDE 2.0 est passé à stable et est disponible en téléchargement. Depuis le lancement de la version bêta au printemps 2021, les commentaires reçus de la communauté Arduino active nous ont permis de nous concentrer sur ce qui est significatif pour la plus large base d’utilisateurs. Il embarque un éditeur moderne et offre une meilleure expérience utilisateur globale grâce à une interface réactive et un temps de compilation plus rapide.

Au-delà des fonctionnalités de base (nous y reviendrons plus en détail plus tard), l’IDE 2.0 bénéficie d’un certain nombre d’améliorations et d’un support supplémentaire. Le moniteur série et le traceur peuvent être utilisés ensemble, permettant aux utilisateurs d’avoir deux fenêtres sur leur sortie de données. Avant, vous deviez choisir entre le texte et les graphiques, alors que maintenant vous pouvez avoir les deux.

En plus de l’interface utilisateur actualisée qui offre une expérience plus intuitive lors de l’utilisation d’Arduino IDE 2.0, la vitesse est essentielle. Une complétion de code optimisée pour Arduino et une assistance au code dans le serveur de langage vous aident à écrire du code rapidement et à repérer les erreurs au fur et à mesure que vous tapez. L’énorme quantité de retours d’utilisateurs nous a permis d’identifier les points faibles tels que l’assistance et la complétion de code, la sortie série, le temps de chargement et de compilation.

Nous avons tout amélioré maintenant.

Une mention spéciale va à Paul Stoffregen qui a fourni d’énormes commentaires à l’équipe de développement IDE et a activement développé le support initial pour les plates-formes tierces avancées telles que Teensy pour IDE 2.0 (actuellement expérimental).

Si vous n’avez pas encore essayé le nouvel IDE 2.0, voici quelques-unes des fonctionnalités clés…

Saisie semi-automatique lors de l’édition d’esquisses

Lors de la saisie, l’éditeur peut proposer l’auto-complétion des variables et des fonctions en fonction de votre code et des bibliothèques que vous avez incluses :

Lors d’un clic droit sur une variable ou une fonction, un menu contextuel proposera des raccourcis de navigation pour accéder à la ligne (et au fichier) où elles sont déclarées :

Mode sombre

Si vos yeux ressentent la fatigue, vous pouvez rapidement modifier les paramètres et passer en mode sombre.

Certains d’entre vous l’ont peut-être utilisé pendant la bêta, mais notre équipe de conception a retravaillé l’ensemble du thème sombre pour le rendre plus cohérent, plus beau et plus agréable à regarder.

Ne perdez jamais un croquis en les gardant en sécurité sur Arduino Cloud

Pour les personnes qui travaillent sur plusieurs ordinateurs ou qui souhaitent stocker leurs croquis en toute sécurité dans le cloud, l’intégration du carnet de croquis à distance est une fonctionnalité très utile.

Pour l’instant, tous les croquis que vous avez dans Arduino Cloud et Arduino Web Editor peuvent être modifiés dans IDE 2.0 .

Passez facilement d’un ordinateur à un autre et continuez à travailler. Si vous n’avez pas installé Arduino IDE 2.0 sur toutes vos machines, ouvrez simplement l’éditeur Web Arduino et vous pourrez coder depuis votre navigateur dans l’IDE en ligne avec accès à tous vos croquis et bibliothèques. Il n’y a pas non plus besoin de s’inquiéter de perdre vos croquis, avec Remote Sketchbook, vous n’avez besoin que d’un clic et ils seront poussés en toute sécurité vers le Cloud Arduino.

Travaillez hors ligne et synchronisez plus tard, apportez simplement votre croquis depuis le Cloud, modifiez-le hors ligne et lorsque vous êtes de retour en ligne, cliquez sur « Pousser » et toutes vos modifications seront téléchargées, ce qui indique que tous vos croquis seront toujours à jour et prêts. utiliser.

Traceur série

L’IDE 2.0 dispose d’un traceur série plus riche qui est un outil polyvalent pour suivre différentes données et variables reçues de votre carte Arduino. Le Serial Plotter est un outil visuel très utile qui vous aidera à mieux comprendre et comparer vos points de données. Il peut être utilisé pour tester et calibrer des capteurs, comparer des valeurs et d’autres scénarios similaires.

Mises à jour intégrées à l’application

Nos utilisateurs ont toujours été habitués à recevoir des notifications lorsque le support de nouvelles cartes ou les mises à jour des bibliothèques étaient disponibles, et IDE 2.0 ne fait pas exception.

En plus, l’IDE peut désormais lui-même être mis à jour lorsqu’une nouvelle version est disponible, donc plus besoin de se diriger vers la page de téléchargement : cliquez sur le bouton et obtenez la dernière et la meilleure.

Le nouvel IDE est basé sur le framework Eclipse Theia, qui est un projet open source basé sur la même architecture que VS Code (protocole de serveur de langage, extensions, débogueur). Le front-end est écrit en TypeScript, tandis que la majeure partie du backend est écrite en Golang.