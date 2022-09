iPhone 14 Pro : voici toutes les applications et fonctionnalités avec lesquelles Dynamic Island fonctionne au lancement

Le tout nouveau Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max est l’un des plus grands changements apportés aux smartphones haut de gamme d’Apple cette année. Bien que nous ayons une bonne idée de ce qu’il peut faire, il s’avère qu’il existe plus de 40 utilisations à la fois sur iOS 16 natif et sur les applications/fonctionnalités tierces au lancement. Grâce à MKBHD, voici la liste complète des applications et fonctionnalités prises en charge par Dynamic Island.

Parallèlement aux premières critiques de l’iPhone 14 Pro, nous avons eu notre meilleur aperçu du fonctionnement de Dynamic Island dans la vie réelle.

Et plus précisément, le fantastique test approfondi de MKBHD comprend la liste complète des applications et fonctionnalités prises en charge par Dynamic Island et il existe un total de 41 cas d’utilisation pratiques au lancement.

Applications et fonctionnalités prises en charge par l’iPhone 14 Pro Dynamic Island

Alertes et notifications système :

Appel entrant

AirPod connectés

Identification faciale

Payer Apple

Clef de voiture

AirDrop

Déverrouiller la montre

Batterie faible

Mise en charge

Interrupteur silencieux MARCHE/ARRÊT

Interactions NFC

Airplay

Changements de focus

Raccourcis

Mode avion/aucune alerte de données

Alertes de la carte SIM

Les accessoires se connectent

Trouver mon

Activités en direct :

Appel en cours

PartagerPlay

Musique/Applications en cours de lecture

Minuteur

Plans d’accès

Mémos vocaux

Enregistrement d’écran

Hotspot personnel

Indicateur de micro

Indicateur de caméra

Lecture en cours:

Spotify

Brodeuse

Audible

Amazon Musique

NPR un

Couvert

Pandore

Musique Youtube

SoundCloud

Kit d’appel :

Whatsapp

la voix de Google

Instagram

Skype

A venir:

Voici l’aperçu détaillé de MKBHD sur l’iPhone 14 Pro Dynamic Island :

Fonctionnement de l’îlot dynamique :

Comme mon collègue Filipe l’a partagé dans un explicatif détaillé sur l’île dynamique, voici comment cela fonctionne :

« Une chose qu’il est impossible de ne pas remarquer est la fluidité des animations de Dynamic Island. Lorsque vous fermez une application prenant en charge Dynamic Island, elle y accède directement. La découpe devient plus grande en fonction de l’action proposée par l’application. Par exemple, lorsque vous réglez une minuterie, l’iPhone affiche la progression en temps réel en haut de l’écran.

Un appui long sur Dynamic Island développe le widget de cette application avec quelques commandes de base. Pour les minuteries, vous pouvez les mettre en pause ou les arrêter directement depuis Dynamic Island. Il en va de même pour les applications comme Music et FaceTime. Certaines actions du système, comme activer un mode Focus ou mettre l’iPhone dans le chargeur, déclenchent également des animations sur Dynamic Island.

En savoir plus sur son fonctionnement dans notre couverture complète :

