Samsung bénéficiera de plus de commandes de panneaux OLED pour iPhone 14 Pro

Samsung Display devrait recevoir davantage de commandes de panneaux OLED pour la série iPhone 14 Pro, car ses rivaux ont eu un faible taux de rendement pour les panneaux OLED en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) haut de gamme, selon des personnes proches du dossier.

Le rapport vient de L’élec quelques jours avant qu’Apple ne lance officiellement la commercialisation des nouveaux modèles d’iPhone 14 Pro. Selon la publication, « Samsung Display avait commandé plus d’équipements à AP Systems, HB Solution et Philoptics à la fin du mois dernier. Ils livreront l’équipement à l’usine de Samsung au Vietnam, où les panneaux d’affichage sont transformés en modules avant la livraison.

C’est l’iPhone 14 Pro Max qui connaîtra son plus grand changement de fournisseur de panneau d’affichage, puisqu’il utilise une technologie LTPO TFT.

Samsung Display a augmenté son objectif d’expédition d’iPhone OLED de 130 millions d’unités précédentes à 149 millions d’unités en raison de la demande accrue de Cupertino. La société a la plus longue histoire de fabrication de panneaux OLED LTPO parmi ses rivaux.

Ici, il est intéressant de noter qu’en dehors de Samsung, LG Display est un autre fournisseur pour ces écrans d’iPhone, ce qui indique que l’entreprise est celle qui rencontre des problèmes avec un faible taux de rendement.

L’élec dit que Samsung a eu des problèmes similaires en 2020 avec sa première technologie LTPO OLED pour Galaxy Note 20 Ultra, mais quelques années plus tard, c’est la société sud-coréenne qui bénéficiera le plus de cette technologie, car elle maîtrisait comment la fabriquer.

À l’heure actuelle, les analystes s’attendent à ce qu’Apple vende plus de modèles d’iPhone 14 Pro que de versions régulières d’iPhone 14. De plus, l’iPhone 14 Plus ne sera disponible qu’au début du mois prochain, ce qui indique que les utilisateurs ont moins d’options à choisir maintenant.

De plus, c’est l’iPhone 14 Pro qui représente la plupart des changements : nouvel îlot dynamique, système de caméra amélioré, une toute nouvelle puce A16 Bionic, et bien plus encore.

Netcost-security.fr fera rapport une fois que nous en saurons plus sur ce qui change avec la chaîne d’approvisionnement des écrans iPhone.

