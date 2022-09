Nintendo annule le UK Direct car le nom du nouveau Zelda ressemble à une blague de mauvais goût

Hier après-midi a été clairement marqué par un Nintendo Direct qui a montré les nouvelles qui arriveront dans le catalogue Nintendo Switch au cours de l’année prochaine. Pendant environ 45 minutes, Nintendo nous a montré de nombreuses bandes-annonces. Les jeux de gestion de ferme et les JRPG ont complètement marqué l’événement. Cependant, beaucoup de ceux devant l’écran n’étaient là que pour voir s’il y aurait des nouvelles de la suite de Breath of the Wild. Dans le vrai style de Steve Jobs, le Big N a gardé un « One More Thing » pour la fin. Et dès que nous avons vu le titre du jeu, nous avons pu imaginer pourquoi Nintendo n’a pas diffusé le Direct au Kingdom-Uni.

La blague s’est faite d’elle-même, et Nintendo a décidé d’anticiper

Si vous suivez beaucoup l’actualité des jeux vidéo, vous savez peut-être que Nintendo annonce généralement les Directs environ 24 heures à l’avance. Durant l’après-midi du lundi, nous savions qu’il fallait combler un petit vide dans l’agenda du mardi pour ne pas rater l’actualité. Cependant, pour une raison qui n’a été définie à aucun moment, on a également appris lundi que le Nintendo Direct n’allait pas être diffusé au Kingdom-Uni. Et oui, on sait qu’ils sont en deuil, mais… Jusqu’où ça va ?

Dans les dernières minutes du Direct, Nintendo a enfin dévoilé la date de sortie et le titre du nouvel opus : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, que l’on pourrait traduire par ‘The Kingdom of Cries’. Bon moment, Nintendo.

Avec un pays appelé le Kingdom-Uni pleurant la mort de la reine Elizabeth II, il semble que nous sachions déjà très bien pourquoi Nintendo a décidé de ne pas diffuser le Direct dans ce pays. La blague était une blague, et lorsque l’événement s’est terminé, de nombreuses personnes ont commencé à relier les points, en concluant que c’était la raison pour laquelle le Direct avait été annulé au Kingdom-Uni. Évidemment, Nintendo n’a pas commenté cela, mais tout indique qu’il est blanc et en bouteille.

Nintendo a un excellent bilan en matière d’esquive de ces situations.

Les coïncidences existent, mais Nintendo les anticipe généralement très bien. Évidemment, les Britanniques suivraient le Direct en revanche et sont parfaitement au courant de l’actualité. Cependant, ne pas diffuser dans ce pays est un exercice de relations publiques assez admirable.

Et non, ce n’est pas la première fois que ça arrive. En avril de cette année, beaucoup d’entre nous avaient la Switch prête à recevoir Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp. Cependant, au moment où l’invasion de l’Ukraine a commencé, tout indiquait que le titre était condamné. Nous sommes en septembre et le jeu n’a pas encore de date de sortie.

Vous n’aviez pas besoin d’une boule de cristal pour mettre le doigt sur la tête. La raison en est que le premier opus d’Advance Wars ressemblait lui aussi à une blague de mauvais goût. Le titre Game Boy Advance est initialement sorti aux États-Unis le 10 septembre 2001. Un jour plus tard, pour des raisons plus qu’évidentes, Nintendo a décidé de retirer le jeu des stores.