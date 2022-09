Apple aurait étendu les emplacements publicitaires de l’App Store d’ici la fin de cette année

Plus tôt cette année, Apple a annoncé qu’il élargirait son activité publicitaire en ajoutant de nouveaux espaces publicitaires à l’App Store. Bien que les détails de la date à laquelle les nouveaux espaces publicitaires seraient disponibles pour les développeurs étaient incertains à l’époque, un nouveau CNBC rapport affirme qu’Apple mettra cette expansion en action d’ici la fin de cette année.

Selon le rapport, certains développeurs ont reçu mardi une invitation d’Apple à une session en ligne axée sur les publicités de l’App Store. L’invitation indique que de nouveaux « emplacements d’annonces » dans l’App Store iOS seront disponibles à temps pour « cette saison des fêtes ».

Eric Seufert, développeur et fondateur de Mobile Dev Memo, a partagé une image de l’invitation sur son profil Twitter. Le webinaire d’Apple devrait avoir lieu le mercredi 21 septembre.

Les applications sont plus importantes que jamais – pour les consommateurs et pour les marques. Et, avec les nouvelles opportunités offertes par Apple Search Ads, vous pouvez promouvoir vos applications sur l’App Store pour engager encore plus de clients. cette période de vacances. Rejoignez notre webinaire pour obtenir des informations qui vous aideront à planifier votre stratégie de promotion d’applications de fin d’année. Nous avons hâte de vous voir.