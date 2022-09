Le gouvernement américain renforce les interdictions d’exportation de la Chine sur les dispositifs de fabrication de puces

Prendre des raccourcis : Washington prépare de nouvelles règles pour interdire les exportations de dispositifs de fabrication de puces avancés vers la Chine, une décision qui pourrait toutefois être trop peu trop tardive, car les entreprises de fabrication asiatiques sont déjà engagées dans la fabrication de semi-conducteurs inférieurs à 14 nm.

L’administration Biden prépare de nouvelles restrictions plus sévères contre l’industrie de la fabrication de puces en Chine. Après une série de lettres soi-disant « est informé » envoyées plus tôt cette année à quelques entreprises américaines, le département du Commerce prévoit maintenant de transformer ces lettres individuelles en un message plus large à la Chine : nous ne vous laisserons pas exploiter notre technologie informatique supérieure et savoir-faire pour votre propre profit.

Les lettres ont été envoyées à KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc., et leur authenticité a ensuite été confirmée. Le département américain du Commerce a ordonné aux trois sociétés d’arrêter l’exportation de machines et d’équipements de fabrication de puces nécessaires pour fabriquer des composants semi-conducteurs avec des procédés inférieurs à 14 nanomètres vers la Chine. Seuls les vendeurs qui ont obtenu une licence d’exportation appropriée de Washington devraient continuer à faire des affaires avec Pékin.

La nouvelle interdiction pourrait rejoindre celles déjà imposées à Nvidia et AMD sur les ventes d’accélérateurs d’IA et de GPU hautes performances ; Pire encore, du moins du point de vue de la Chine, les lettres seront probablement codifiées dans de nouvelles règles du département du commerce destinées à affecter l’ensemble de l’industrie américaine des semi-conducteurs.

Washington utilise des lettres « est informé » pour éviter le long processus d’élaboration de règles et pour imposer de nouveaux contrôles plus rapidement, mais les restrictions ne s’appliquent qu’aux entreprises qui reçoivent la lettre.

La perspective de nouvelles limites d’exportation est discutée et activement surveillée par Intel et Cerebras Systems, tous deux impliqués dans la production des accélérateurs d’IA similaires vendus par Nvidia et AMD. Les sociétés OEM telles que Dell, HPE et Supermicro sont également intéressées par les nouvelles règles car elles vendent des serveurs équipés du GPU A100 Ampere de Nvidia.

Bien que la position officielle du gouvernement n’ait pas encore été révélée, un haut responsable a déclaré qu' »en règle générale », le département du Commerce cherche à « codifier toutes les restrictions contenues dans des lettres informées avec un changement réglementaire ». L’administration Biden prévoit d' »étouffer » la Chine dans sa capacité à fabriquer une technologie informatique avancée sans aide extérieure, mais l’effort pourrait être inutile car le géant asiatique des semi-conducteurs SMIC a apparemment déjà été en mesure de produire des puces avec un processus de fabrication de 7 nm.